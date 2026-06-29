Fene celebra desde el viernes el programa ‘Xullo, mes da patria’

Encricillada actuará en el Mes da Patria

El Concello de Fene contará, como viene siendo habitual cada año, con una completa programación en torno al Día da Patria, el 25 de julio. De este modo, a partir del próximo viernes y durante todo el mes se llevarán a cabo actos culturales diversos en el denominado ‘Xullo, mes da patria’. Así, desde el día 3 y hasta el acto central de la jornada del día 9 se sucederán desde teatro a música y humor, con actividades dirigidas a todos los públicos, todas ellas en una apuesta clara por la cultura gallega.

Con la programación de ‘Xullo, mes da patria’ se busca, tal y como explicó el concejal responsable del departamento de Cultura, Justo Ardá, “unha programación para celebrar a nosa cultura desde diferentes expresións artísticas, combinando tradición e contemporaneidade e ofrecendo propostas para públicos moi diversos”.

En este sentido, la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, subrayó que “esta iniciativa é unha oportunidade para reivindicar a identidade galega desde a cultura, a creación e a participación cidadá’.

En lo que se refiere a las actividades que comenzarán esta misma semana se encuentra el teatro, que llegará a Fene el viernes 3 de julio a las 20.30 horas en la plaza del CPS de San Valentín, con la representación de ‘Ándale! Bon Appétit!’, de la compañía Teatro Ghazafelhos, un espectáculo familiar que combina humor, gastronomía mexicana y participación del público.

La actividad cuenta con la colaboración del CPS de San Valentín y de la Agadic, dentro del programa Cultura en el Camiño. En el apartado de danza y música tradicional, el próximo lunes 6 de julio a las 20.30 horas, la plaza del alcalde Ramón José Souto González acogerá el espectáculo de danza contemporánea ‘Un Baile Ceibe en Comunidade’, de la compañía de Fran Sieira, una propuesta que revisita el folclore gallego desde un lenguaje escénico actual.

En esa misma jornada, a continuación tendrá lugar el concierto del grupo Encrucillada, que celebrará su décimo aniversario con un repertorio centrado en la música para baile y foliada.

La programación tendrá continuidad el martes 7 de julio a las 20.30 horas, cuando se celebre una nueva edición del tradicional Festival de Habaneras e Canto Coral, con la participación de la Rondalla Estrelecer, de la Coral Polifónica Agarimo de Sillobre, del Tradicoro y de la Coral Polifónica O Pote de Maniños.

El miércoles 8 de julio será el turno del humor, y así la programación continuará con la actuación del monologuista David Amor, que presentará el espectáculo ‘O Amor está no aire’ a partir de las 21.30 horas en la Plaza del Alcalde Ramón José Souto González. Las entradas podrán retirarse el viernes 3 de julio a las 12.00 horas en la Casa da Cultura.

Manifiesto

Será el día 9 el elegido para celebrar el acto institucional del Día da Patria, en el parque lineal del Río Cádavo.

Allí, ante el monumento que recuerda la efeméride, a las 20.00 horas se celebrará la lectura de la Declaración Institucional, que correrá a cargo de Paco Oti, humorista gráfico, investigador teatral, dramaturgo y miembro fundador del grupo de teatro del CCRD Perlío.

A partir de las 21.30 horas, la música sonará en la plaza del alcalde Ramón José Souto González con la actuación de la Orquestra Bravú Xangai, una de las formaciones más representativas de la música gallega contemporánea.

A continuación actuará Loita Amada, que presentará su último trabajo discográfico, caracterizado por la combinación de diferentes estilos musicales y un marcado mensaje social.

Dentro de las actividades complementarias de este mes cultural se incluye también la actuación de la formación No Cómbaro, –día 4 a las 21.00 horas– enmarcada en los actos de la Romaría do Camiñante de la Liga de Amigos de Barallobre, con el espectáculo ‘Pideme unha cantiguiña’.