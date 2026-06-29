El Museo do Humor acogió la entrega de los premios del concurso ‘Demo pequeno’

Exposición y entrega de premios de Demo Pequeno en el Museo do Humor de Fene Jorge Meis

La sala de exposiciones temporales del Museo do Humor Xaquín Marín acogió ayer la entrega de los premios a los ganadores de la cuarta edición del concurso de cómic de humor ‘Demo pequeno’. En la categoría infantil (de ocho a once años) el primer premio fue para Inés Bravo, con la obra ‘Dinos na lúa’. El segundo premio fue a parar a Enma Rodríguez Grueiro, con propuesta sin título.

En la categoría juvenil (de 12 a 16 años) el primer premio fue para la obra presentada con el título ‘O negacionista’, de Diego Noguerol Feijóo. El segundo premio fue recibido por Carlota Arias Busto, con su obra ‘Polar na Venecia’.

El jurado otorgó mención de honor a los trabajos de Paula Pérez Díaz, ‘Barbacoa sideral’, y Valeria Rodríguez García, por 'Sequía'.