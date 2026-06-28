Miles de personas acudieron a Fene para disfrutar del arte y la música del Perla Mural Fest

La obra del chileno Cristóbal Persona, en Marqués de Figueroa Jorge Meis

La IV edición del Perla Mural Fest fue la más existosa de todas. Así lo asegura la organización que consiguió que miles de personas acudiesen a Fene el fin de semana para disfrutar del arte, la música y todas las actividades incluidas en la programación del evento.

La sesión vermú del domingo, en la que tocaron los grupos Festicultores Troupe y Los Tigres de Cañotas, fue la banda sonora elegida para la última jornada, que culminó con la finalización de los nuevos murales. En total son tres las obras que ya se pueden contemplar en la localidad. En primer lugar, la del gallego Tirso Paz ‘Bublegum’ se encuentra en el número 4 de la calle Paz, mientras que las artistas Mandioh y Bettinnarium mostraron su talento en el portal 78 de la avenida de Tarrío. Además de ellos, hubo un cuarto invitado a convertir un edificio en su lienzo: Cristóbal Persona, quien plasmó su maestría en el 55 de Marqués de Figueroa.

El colegio Jorge Juan sirvió como lienzo para las artistas Mandioh y Bettinarium Jorge Meis

Más allá de las artes plásticas que invadieron el barrio de Perlío, fueron un total de quince las bandas que actuaron en los tres días que duró el festival. Uno de sus cofundadores, Fran Lage, calcula que los conciertos registraron una media de entre 700 y 800 asistentes. Respecto a los directos que más personas congregaron, afirma que fueron los de Rufus T. Firefly, Melon Diesel y Carlangas.

Los conciertos fueron una de las propuestas más atractivas del festival Jorge Meis

Aparte de las propuestas musicales, el festival también organizó actividades culturales para los más pequeños y contó con diferentes espectáculos callejeros, como los de O Meigo Simón y la compañía Sempre Arriba. Asimismo, la Diputación de A Coruña tuvo su propio espacio, en el que instaló un mercado artesanal y el puesto gastronómico ‘A paisaxe que sabe’.

A falta de confirmar todos los datos, Lage calcula que el Perla Mural Fest de este año ha contado con más de 8.000 asistentes, algo que celebran tanto él como el resto de fundadores de un festival que es “muy diferente” a los que se suelen celebrar.

Por último, los organizadores del evento han querido agradecer la participación de los artistas y la presencia del público en este evento nacido en Fene y dedicado al arte.