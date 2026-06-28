La Archidiócesis de Santiago ordena un nuevo acólito en Fene

Un momento del acto eclesiástico D.S.

La iglesia del Divino Salvador de Fene acogió el pasado sábado una celebración eucarística en la que el seminarista diocesano Andrés Fernando Figueroa Molina recibió el ministerio de acólito, un nuevo paso en su preparación para el sacerdocio ministerial.

El acto ceremonial estuvo presidido por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, y reunió a familiares, amigos y fieles de la comunidad parroquial así como numerosos seminaristas que quisieron acompañar al candidato en uno de los momentos más destacados de su camino vocacional.

Un momento de la procesión celebrada D.S.

La eucaristía fue cocelebrada por el rector del Seminario Mayor Interdiocesano Apóstol Santiago, José Antonio Castro Lodeiro; el párroco de Fene, Gerardo Camacho, junto a otros sacerdotes diocesanos. También se destaca desde la archidiócesis la participación del coro parroquial, “que aportó un especial realce a la solemnidad de la celebración litúrgica”.

Durante la homilía, el arzobispo explicó que antes de cualquier llamada específica existe una vocación fundamental compartida por todos los cristianos, como es la bautismal y habló del profundo significado del ministerio del acolitado, “una auténtica escuela de servicio”, subrayó el prelado.