Fene reparará el muro de contención que se derrumbó en Perlío en 2023

Estado actual de la zona, cubierta por la maleza Daniel Alexandre

El Concello de Fene se encuentra inmerso en la licitación de las obras para la reconstrucción del muro de contención de la calle Río Cádavo, en Perlío, una infraestructura que sufrió un colapso parcial en marzo de 2023 “provocando danos materiais e persoais”. La actuación, que cuenta con un presupuesto base de 109.287,87 euros, tendrá una duración estimada de tres meses y buscará resolver de manera definitiva la estabilidad del terreno.

Cabe recordar que el desprendimiento afectó a un tramo de unos 13 metros de un antiguo muro de mampostería. Esta estructura cumplía la función de contener las tierras procedentes del talud de una parcela superior situada en la calle Chancas, pero la presión acumulada terminó por colapsar la pared.

Tras el incidente, el ejecutivo local retiró el material desprendido y delimitó el área para evitar riesgos mayores a los usuarios del aparcamiento residencial colindante, que quedó parcialmente inhabilitado. Según el pliego de prescripciones técnicas, tras la realización de un estudio geotécnico previo para analizar “as características que puideron influír no colapso”, los futuros trabajos comenzarán con el apeo provisional de las estructuras colindantes y la demolición de los restos de la antigua pared.

Posteriormente, se realizará una excavación hasta alcanzar el sustrato rocoso firme, donde se asentarán los nuevos cimientos de hormigón. Sobre esta base se levantará un muro de gravedad mediante bloques de piedra granítica, con un sistema que evite que las lluvias generen sus embolsamientos.

Además de la contención, el proyecto integra mejoras urbanas como la instalación de una verja metálica de seguridad, la renovación completa de la red de alumbrado público con nuevas luminarias y la restauración paisajística del entorno mediante el aporte de tierra vegetal y siembra de césped rústico.

Los trabajos se ejecutarán por tramos cortos alternos para garantizar la seguridad de las viviendas próximas.