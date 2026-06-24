Arte en vivo, magia y acrobacias para abrir boca en el Perla Mural Fest

La cita congregó a numeroso público Jorge Meis

Los tres murales que se están engendrando en el Perla Mural Fest 2026 ya van cogiendo forma y, sobre todo, color. Se trata del que está trazando Cristóbal Persona en la avenida Marqués de Figueroa, Bublegum en la calle Paz y Mandioh junto a Bettinarium en la Tarrío. Propuestas que ensancharán la pinacoteca al aire libre de la que ya puede presumir Fene en general y Perlío en particular.

No obstante, la programación del festival se concentra a partir de mañana en dos días de conciertos para los que todavía quedan abonos disponibles que pueden adquirirse en su página web. Pero antes, el público ha podido disfrutar de otras citas, como la que protagonizó O Meigo Simón el pasado lunes haciendo su magia ante el público familiar.

La creación de Mandioh y Bettinarium cogiendo forma este miércoles Jorge Meis

Circo

Asimismo, este miércoles fue el turno de ‘Hoxe si!’, de la compañía Sempre Arriba, un show que recibió el premio Manu Lago al mejor espectáculo de calle en 2025. Organizada por la Concellería de Cultura de Fene y contando con la colaboración de la Diputación de A Coruña, la cita empezó a las 20.30 horas en la pista municipal de Centieiras, donde se consumó una invitación al juego y al disfrute a través de una pieza que mezcla lenguaje clown con acrobacias aéreas y mucha música, los “temazos y temones de nuestra vida”, la banda sonora de un pase circense que hizo las delicias de quien se acercó a verlo en la tarde festiva y sofocante que terminó en tormenta.

Los conciertos

Este fin de semana el escenario del Perla Mural Fest vibrará con los platos fuertes de esta edición. En primer lugar, el viernes serán Rufus T. Firefly, Tu Otra Bonita, Luis Fercán, Battosai y DJR4TIBRÓN los encargados de animar al personal, que también dispondrá de acampada gratuita, zona para furgonetas, mercado artesanal y ‘gastronetas’ en el recinto, ubicado en Perlío, en las inmediaciones del colegio Jorge Juan, donde se llevará a cabo también un mural participativo y el pintado de caricaturas.

El sábado habrá sesión vermú con acceso gratuito a cargo de Innsbruck y Los Jinetes del Trópico, mientras que Carlangas y Melón Diesel se repartirán a partes iguales la cabeza del cartel. Junto a ellos actuarán True Mountains, Zavala & Atalaias de Caión, Daft Punk Vibes y de nuevo DJR4TIBRÓN.

Finalmente, el domingo 28 se cerrará esta cuarta edición del festival de arte urbano y música con otro concierto gratuito a mediodía, en este caso amenizado por Festicultores Troupe y la cuota local, que cubrirá la emblemática banda Los Tigres del Cañotas.