Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El Perla Mural Fest contará este miércoles con el show de acrobacias de la compañía Sempre Arriba

El espectáculo tendrá lugar por la tarde en la pista municipal de Centieiras 

Redacción
23/06/2026 21:20
fene show acrobacia 2 cedida
El show comenzará a las 20.30 horas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Fene anunció este martes que la compañía Sempre Arriba formará parte de la programación del Perla Mural Fest, prevista para este miércoles. En concreto, la agrupación clown llegará a la localidad para presentar ‘Hoy sí!’, un espectáculo callejero que impresionará al público con las acrobacias aéreas de Marta Iglesias, quien también hará reír a los más jóvenes con su humor circense.

La función, organizada por la propia Concellería de Cultura en colaboración con la Deputación de A Coruña y la asociación del festival, comenzará a las 20.30 horas en la pista municipal de Centieiras. Según el gobierno local, este show, que el año pasado recibió el premio ‘Manu Lago’ a mejor espectáculo de calle, será una invitación a la risa mediante la música, el humor y las piruetas de la artista multidisciplinar.

Aparte de esta propuesta, cuya entrada es gratuita, el festival fenés también contará hoy con la segunda jornada de elaboración de los murales. Este año, los artistas participantes son el gallego Tirso Paz ‘Bubblegum’, el chileno Cristóbal Persona y la valenciana Mandioh. En cuanto a los conciertos programados para el fin de semana, son un total de 16, entre los que destacan los de músicos como Carlangas, True Mountains o Rufus T.

Perlio Mural Fest comienzos

La pintura se desliza ya por las fachadas en el inicio del Perla Mural Fest

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620