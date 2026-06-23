El Perla Mural Fest contará este miércoles con el show de acrobacias de la compañía Sempre Arriba

El show comenzará a las 20.30 horas Cedida

El Concello de Fene anunció este martes que la compañía Sempre Arriba formará parte de la programación del Perla Mural Fest, prevista para este miércoles. En concreto, la agrupación clown llegará a la localidad para presentar ‘Hoy sí!’, un espectáculo callejero que impresionará al público con las acrobacias aéreas de Marta Iglesias, quien también hará reír a los más jóvenes con su humor circense.

La función, organizada por la propia Concellería de Cultura en colaboración con la Deputación de A Coruña y la asociación del festival, comenzará a las 20.30 horas en la pista municipal de Centieiras. Según el gobierno local, este show, que el año pasado recibió el premio ‘Manu Lago’ a mejor espectáculo de calle, será una invitación a la risa mediante la música, el humor y las piruetas de la artista multidisciplinar.

Aparte de esta propuesta, cuya entrada es gratuita, el festival fenés también contará hoy con la segunda jornada de elaboración de los murales. Este año, los artistas participantes son el gallego Tirso Paz ‘Bubblegum’, el chileno Cristóbal Persona y la valenciana Mandioh. En cuanto a los conciertos programados para el fin de semana, son un total de 16, entre los que destacan los de músicos como Carlangas, True Mountains o Rufus T.