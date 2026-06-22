Más de 3.000 firmas reclaman al gobierno gallego actuaciones urgentes en el IES de Fene

Foto de grupo ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol Concello

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, acompañó a representantes de la ANPA del instituto del municipio –también lo hizo el diputado nacionalista Xosé Manuel Golpe– hasta el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para entregar más de 3.000 firmas recolectadas para exigir al gobierno gallego que acometa actuaciones “urxentes” ante el estado de deterioro del centro.

Según señalan, los problemas estructurales y de conservación –grietas en el suelo y en las columnas, filtraciones de agua, tejas rotas o vegetación en la cubierta, entre otros– se remontan a años atrás. Además de la reivindicación de una solución para esta situación, la comunidad escolar reclama el cierre de una de las pistas deportivas, lo que permitiría su uso en los días de lluvia.

Movilizaciones

Los padres y madres del IES de Fene comenzaron a recabar apoyos ante lo que consideran “unha situación de inmobilismo por parte da Consellería de Educación”, recuerdan desde el Consistorio. La ANPA avanza que, en caso de que no se produzcan compromisos concretos por parte de la Xunta, intensificará sus movilizaciones, que se sumarán a las que ya ha llevado a cabo el profesorado del instituto.

“Non estamos a falar de melloras accesorias, senón de cuestións básicas relacionadas coa conservación e a seguridade dun centro polo que pasan centos de mozos e mozas cada día”, censuró Permuy, añadiendo al respecto que “as máis de 3.000 sinaturas presentadas evidencian que esta é unha demanda compartida por toda a comunidade educativa e por unha parte importante da veciñanza”.