La pintura se desliza ya por las fachadas en el inicio del Perla Mural Fest

El esbozo de la obra de Persona en Marqués de Figueroa Daniel Alexandre

Perlío ya huele a espray. Fue este lunes cuando comenzaron a bocetarse las primeras creaciones de gran formato del Perla Mural Fest, que llenará de color y música un año más al municipio fenés durante toda esta semana, culminando el fin de semana con un ambicioso programa de conciertos para el que ya está todo preparado, explican desde el Concello.

La alcaldesa, Sandra Permuy, mantenía este lunes una reunión de coordinación en la que también participó la concejala de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira; la diputada provincial de Plans, Cristina García, y dos de los responsables del festival, Ramón Pereira y Fran Lage.

Artistas

En paralelo, los artistas estuvieron ubicándose en las paredes que van a transformar, esbozando los primeros trazos, maniobrando con las grúas y mapeando las superficies. En esta edición, serán nuevamente tres nombres quienes firmen sus murales de gran formato.

Se trata de la artista valenciana Mandioh, que estará en el número 78 de la avenida de Tarrío; el gallego Tirso Paz ‘Bublegum’, que tendrá su lienzo en el 4 de la calle Paz, y el chileno Cristóbal Persona, cuya creación ‘O charanguista andino’ en su primera incursión en la iniciativa se llevó el reconocimiento como la mejor del mundo. En esta ocasión plasmará su arte en el 55 de Marqués de Figueroa.

Música y mercado

Será Rufus T. Firefly quien rompa el hielo en el escenario el viernes 26, compartiendo protagonismo con Tu Otra Bonita, Luis Fercán, Battosai y DJ R4tibrón. Al día siguiente, se lo repartirán entre Carlangas, Melón Diesel, True Mountains, Zavala & Atalaias de Caión, de nuevo el pincha de la jornada anterior y Daft Punk Vives. Todavía quedan abonos a la venta que se pueden adquirir en perlamuralfest.gal.

El evento contará, asimismo, con una cita musical de acceso libre, la de Festicultores Troupe, que llegan a Fene en el marco de la campaña ‘A paisaxe que sabe’ de la Diputación de A Coruña, que trae consigo también un mercado de artesanía para redondear el festival.

La Jorge Juan también tendrá su mural Daniel Alexandre

La regidora valoraba ayer que el “Perla Mural Fest é xa unha cita consolidada que sitúa ao municipio no mapa da arte urbana e da cultura contemporánea, atraendo cada ano a centos de visitantes e contribuíndo á dinamización económica e social” y hacía hincapié en el “enorme traballo que realiza a asociación organizadora”, recordando que el compromiso del Concello con la cita se traduce en una subvención nominativa de 8.000 euros.

A mayores, insistió Sandra Permuy en que “existe un traballo conxunto das diferentes áreas municipais para garantir a loxística do evento, o coidado dos espazos públicos e a seguridade durante toda a semana”, valorando que la implicación del Consistorio “é total para que a veciñanza e visitantes gocen da experiencia nas mellores condicións” y aplaudiendo que el Perla haya conseguido, en solo cuatro ediciones, convertirse “nun referente da arte urbana en Galicia”.