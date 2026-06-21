El espectáculo del Meigo Simón marca el inicio del programa del Perla Mural Fest 2026

El artista de Sillobre actuando en Canido, dentro de O Talentiño 2025 Jorge Meis

La Praza da Escola, en la zona de la asociación de vecinos de Perlío, se convertirá en el primer escenario del Perla Mural Fest 2026. Aunque el evento celebrará sus días grandes entre el viernes y el domingo, este lunes 22 estrenará la programación en este espacio el Meigo Simón, una de las promesas del ilusionismo en la comarca, que además es de Sillobre, y ofrecerá un espectáculo pensado para fascinar tanto a pequeños como a mayores.

A las 20.30 horas empezará esta propuesta, que demostrará que el talento no entiende de edades, tal y como se constata en las galas del concurso juvenil O Talentiño, cuya edición del año pasado hizo ganador a este mago en la categoría Variedades y a cuyo escenario volvió a subir en este 2026 como artista invitado. Pese a su corta trayectoria, el Meigo Simón puede presumir de haber exprimido el tiempo al máximo, habiendo actuado en numerosos escenarios de Ferrolterra.

Festival

Antes de entrar de lleno en los tres días grandes del Perla Mural Fest, la compañía de la artista multidisciplinar Marta Iglesias, Sempre Arriba, llevará, el miércoles 24, a las 20.30 horas a la pista municipal de Centieiras, el espectáculo de humor, música, acrobacias, circo, juegos y clown ‘Hoxe si!’.

Este trabajo llega a Fene después de haber obtenido el premio Manu Lago al mejor espectáculo de calle el año pasado, una propuesta participativa para todos los públicos que se ofrece con entrada libre.