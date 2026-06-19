Fene sustituirá la cubierta de la escuela indiana Curros Enríquez de Maniños

Entrada al inmueble indiano de la parroquia de Maniños Concello

El Ayuntamiento de Fene anunció este viernes que sustituirá la cubierta de la Escola Curros Enríquez, situada en la parroquia de Maniños, para atajar los problemas de deterioro estructural que sufre el inmueble y salvaguardar este emblema del patrimonio indiano local.

En concreto, la intervención se centrará en la instalación de un nuevo tejado de teja cerámica curva roja que cubrirá los cerca de 238 metros cuadrados de superficie del edificio, solucionando de esta manera las deficiencias actuales. Las inspecciones técnicas previas detectaron la rotura de múltiples tejas, la deformación de los faldones y la proliferación de vegetación enraizada, aspectos que impedían el correcto drenaje de las aguas pluviales y causaban filtraciones que amenazaban el falso techo de madera de la instalación.

Apoyo provincial

El ejecutivo que dirige Sandra Permuy indica que las obras serán posibles gracias a una subvención de la Diputación de A Coruña, que cubrirá 50.609,88 de los 63.262,35 euros a los que asciende el coste, el 80%.

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“A Escola Curros Enríquez é moito máis ca un edificio; é un símbolo da solidariedade e do compromiso coa educación daqueles veciños e veciñas que, desde a emigración, contribuíron a construír o Fene que coñecemos hoxe”, declaró la alcaldesa, poniendo el foco en que la intervención permitirá “garantir a protección dun elemento patrimonial de enorme valor” al tiempo que se garantiza su uso por parte del tejido asociativo de la parroquia.

Una vez que el proyecto supere la fase de adjudicación, los trabajos tendrán un plazo de ejecución estimado de tres meses.