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Fene

Nace la marca ‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ para reforzar su identidad en el mercado

Además, se sembrarán millón y medio de unidades de almeja babosa

Redacción
18/06/2026 22:58
La delegada territorial y el patrón mayor en la siembra de almeja
La delegada territorial y el patrón mayor en la siembra de almeja
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‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ es la nueva marca puesta en marcha por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol para diferenciar y promocionar uno de los productos más representativos de la ría. 

La creación de esta marca responde a la necesidad de identificar en el mercado una zamburiña asociada al trabajo de los pescadores y mariscadores del pósito de Barallobre, reforzando su reconocimiento entre compradores, distribuidores, restauradores y consumidores

Campaña

Su estreno coincide con el inicio de la campaña, pese a que las capturas registradas hasta la fecha están siendo escasas, una circunstancia que pone de manifiesto la importancia de impulsar herramientas de diferenciación que permitan destacar la calidad, el origen y la trazabilidad del producto, tal y como valoran desde el pósito.

La iniciativa beneficiará directamente a las embarcaciones que participan en la extracción de la zamburiña, contribuyendo a fortalecer su posicionamiento comercial y a mejorar el reconocimiento del trabajo realizado por la flota profesional de la Cofradía. 

La marca tiene vocación integradora y de futuro, ya que también está concebida para beneficiar al colectivo del marisqueo a pie vinculado a la Cofradía de Barallobre, que actualmente se encuentra en cese de actividad. 

Con ‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ se apuesta por un modelo basado en el que “la calidad, la sostenibilidad y la defensa de los productos del mar procedentes de la ría, ofreciendo al consumidor una garantía de origen”, explican desde el pósito fenés. 

Siembra de un millón y medio de unidades de almeja

Las ayudas de la Consellería do Mar, cofinanciadas con fondos europeos, que dejan en la Cofradía de Barallobre un total de 104.000 euros, permitirán la siembra de almeja babosa así como la adquisición de material necesario para llevar a cabo este proyecto de restauración de la biodiversidad. 

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, acompañó este jueves al patrón mayor de esta cofradía, Jorge López, en la siembra de 1,5 millones de unidades de esta almeja, que se llevó a cabo frente a los edificios de la lonja y el pósito, en terrenos intermareales. 

Aneiros señaló que se trata de proteger el medio marino mediante actividades marisqueras sostenibles para que el mar “siga sendo un motor para Galicia”.

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