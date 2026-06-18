Nace la marca ‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ para reforzar su identidad en el mercado

La delegada territorial y el patrón mayor en la siembra de almeja Cedida

‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ es la nueva marca puesta en marcha por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol para diferenciar y promocionar uno de los productos más representativos de la ría.

La creación de esta marca responde a la necesidad de identificar en el mercado una zamburiña asociada al trabajo de los pescadores y mariscadores del pósito de Barallobre, reforzando su reconocimiento entre compradores, distribuidores, restauradores y consumidores.

Campaña

Su estreno coincide con el inicio de la campaña, pese a que las capturas registradas hasta la fecha están siendo escasas, una circunstancia que pone de manifiesto la importancia de impulsar herramientas de diferenciación que permitan destacar la calidad, el origen y la trazabilidad del producto, tal y como valoran desde el pósito.

La iniciativa beneficiará directamente a las embarcaciones que participan en la extracción de la zamburiña, contribuyendo a fortalecer su posicionamiento comercial y a mejorar el reconocimiento del trabajo realizado por la flota profesional de la Cofradía.

La marca tiene vocación integradora y de futuro, ya que también está concebida para beneficiar al colectivo del marisqueo a pie vinculado a la Cofradía de Barallobre, que actualmente se encuentra en cese de actividad.

Con ‘Zamburiña Cofradía de Barallobre’ se apuesta por un modelo basado en el que “la calidad, la sostenibilidad y la defensa de los productos del mar procedentes de la ría, ofreciendo al consumidor una garantía de origen”, explican desde el pósito fenés.