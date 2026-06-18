Alumnado del CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene recibió el áccesit de los Premios Cooperativismo no ensino

Foto de familia del alumnado fenés Xunta

Fomentar la ayuda entre los más jóvenes es el objetivo de numerosos proyectos educativos, generalmente organizados por instituciones y entidades.

A veces, son ideados desde los ayuntamientos, otras veces desde las propias aulas, pero en todos ellos hay un elemento que nunca puede faltar en ese tipo de propuestas, la participación. Ejemplo de ello son los alumnos y alumnas de cuarto y quinto curso de Primaria del CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene, que este jueves recibieron el accésit de los Premios Cooperativismo no ensino de este año.

El principal objetivo de la iniciativa, impulsada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, es promover entre niños y adolescentes valores, como la colaboración, la solidaridad y la responsabilidad compartida, además del emprendimiento colectivo.

En concreto, el acto de entrega de la distinción tuvo lugar en las instalaciones del propio colegio. Allí, además de concederles dicho reconocimiento, la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, aprovechó la ocasión para felicitar a los estudiantes por su trabajo, titulado ‘Cooperando por un patio feliz’, un proyecto orientado a la colaboración, el respeto y la convivencia dentro de la escuela.

Por otro lado, Mariño también quiso poner en valor los proyectos del resto de galardonados, los centros ubicados en los municipios de Barreiros, Vigo, Sanxenxo, Moaña y A Coruña.

El colegio fenés Os Casais, premiado por la promoción del cooperativismo y de la economía social Más información

El certamen, que contó con participantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, FP y de las Enseñanzas de Régimen Especial, entregó cuantías de entre 1.500 y los 4.500 euros a los ganadores.

Por último, la representante de la Xunta de Galicia recordó que estas distinciones se convocan cada año conjuntamente con los Premios á Cooperación, centrados en reconocer la trayectoria, labor y compromiso de las cooperativas gallegas, cuya resolución está al caer.

Otro reconocimiento más

Más allá del accésit de los Premios Cooperativismo no ensino, el alumnado del CEIP Plurilingüe Os Casais, al igual que el del colegio La Salle de Ferrol, formaron parte de los más de mil estudiantes que participaron en el programa ‘Pasaporte Solidario’.

El proyecto educativo, basado en la elaboración de un itinerario de actividades solidarias, se centró especialmente en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030