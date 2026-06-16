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Fene

Finalizan las obras para reparar las aceras de Sixto Mauriz, en la parroquia fenesa de Sillobre

El edil de Servizos, Adán Chao, confirmó que se llevarán a cabo más intervenciones en otras zonas del municipio

Redacción
16/06/2026 20:54
obras aceras fene
Las intervenciones también incluyeron labores de limpieza
Cedida
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El Concello de Fene ha confirmado que ayer finalizaron los trabajos de reparación y reposición de las aceras en la zona de Sixto Mauriz, ubicada en la parroquia de Sillobre.

En concreto, las intervenciones se centraron en reforzar la seguridad peatonal mediante la retirada y sustitución de las baldosas en mal estado. Más allá de arreglar las veredas, fuentes municipales afirman que también se llevó a cabo la limpieza integral del área, utilizando un hidrolimpiadora de alta presión, con el objetivo de mejorar la conservación del espacio fenés.

Por su parte, el concelleiro de Servizos, Adán Chao, señala que estas obras “responden ao compromiso do goberno municipal de manter en boas condicións os espazos públicos” del municipio.

Finalmente, el edil asegura que las actuaciones forman parte de un plan progresivo del Consistorio que también contempla mejorar el estado de las aceras en otras zonas, como Barallobre y Maniños.

Chao y Permuy en uno de los caminos del proyecto de actuación

Fene invertirá 69.000 euros en mejorar el firme de varios caminos municipales

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