Persona, Bublegum y Mandioh serán los artistas que participen en el Perla Mural Fest

Mural 'O Charanguista andino' de Persona AEC

Del mismo modo que ya se han ido desvelando actuaciones musicales del Perla Mural Fest, la organización ha dado a conocer los nombres de los artistas que se encargarán de elaborar los murales de gran formato de esta cuarta edición, que se celebrará entre el 22 y el 28 del presente mes de junio.

Serán los artistas Cristóbal Persona, Bublegum y Mandioh quienes plasmarán las tres nuevas obras que se incorporarán al museo al aire libre que el festival está construyendo edición tras edición, con la presencia de artistas nacionales e internacionales.

De este modo, uno de los nombres más destacados de esta edición será el del artista chileno Cristóbal Persona, que repite en el Perla Mural Fest tras haber participado en una edición anterior.

El autor obtuvo con ‘O charanguista andino’, como se recordará, el reconocimiento de Mejor Mural del Mundo otorgado por la plataforma internacional Street Art Cities.

Junto a él participará el gallego Bublegum, nombre artístico de Tirso Paz, uno de los muralistas más destacados de la escena urbana de la Comunidad en los últimos años.

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Su estilo combina el realismo con elementos dinámicos procedentes del graffiti, con composiciones llenas de movimiento, color y detalle. Los retratos femeninos, la naturaleza y los elementos ornamentales son algunas de sus principales fuentes de inspiración. Los artistas del Perla Mural fest se completan con Mandioh, nacida en Donostia y actualmente residente en Valencia. Su obra está influenciada por su conexión con el mar, la mitología y la figura femenina. Para la intervención que realizará en Fene estará acompañada por la artista austriaca Bettinarium, con quien desarrollará el proyecto mural previsto para esta edición.

Los murales se realizarán en distintos puntos de Perlío. Así, Bublegum actuará en una fachada situada en la calle Paz, 4; Cristóbal Persona trabajará en la avenida Marqués de Figueroa, 55; mientras que Mandioh y Bettinarium desarrollarán su obra en la avenida do Tarrío, 78.

El programa se completa, como es habitual, con otras actividades, como los conciertos, con entradas a la venta en la web del festiva