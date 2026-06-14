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Fene

Fallo del concurso de cómic de humor Demo pequeno, de Fene

Los premios se entregarán el próximo día 29 de junio

Redacción
14/06/2026 19:42
jurado demo pequeno
Jurado del premio Demo pequeno
Cedida
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El Museo do Humor Xaquín Marín y Demo Editorial dieron a conocer los ganadores del IV Concurso de BD de Humor Demo pequeno. El jurado de esta tercera edición, formado por los autores de cómic Paula Esteban y Alberto Taracido, el director de Demo Editorial, Manel Cráneo (presidente) y la responsable del Museo do Humor Xaquín Marín, Almudena Marcos, acordó conceder por unanimidad los siguientes premios:

En la categoría infantil (de 8 la 11 años) el primer premio fue para Inés Bravo, con la obra ‘Dinos na lúa’ . El jurado valoró el enfoque de la historia, abordando el cambio climático desde una perspectiva doméstica y familiar. El segundo premio fue a parar a manos de Enma Rodríguez Grueiro, con obra si título. El jurado valoró el diseño y la expresividad de personajes; la claridad con la que aborda el tema; la composición de página y como está distribuida la información alrededor de la viñeta central; y la capacidad de síntesis visual, contando la historia casi sin texto.

En la categoría juvenil (de 12 la 16 años) el primer premio fue para la obra presentada con el título ‘O negacionista’, de Diego Noguerol Feijóo. El jurado valoró la excelente capacidad narrativa y el manejo de los tiempos del autor; el equilibrio entre guión y dibujo; la técnica de rotulación, entintado y color y la limpieza en el acabado, entre otras características.

El segundo premio fue recibido por Carlota Arias Busto, con su obra ‘Polar na Venecia’. El jurado valoró la plástica y la técnica del dibujo; la composición, el trazo y el diseño de personajes y, en general, el manejo del lenguaje del cómic.

El jurado otorgó mención de honor a los trabajos presentados en la categoría Juvenil por Paula Pérez Díaz, ‘Barbacoa sideral’; y Valeria Rodríguez García, ‘Sequía’.

Los premios se entregarán el día 29, a las 17.00 horas.

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