‘Bule-bule’, el videoclip del joven músico Gael Ares, se presentó en el Museo do Humor de Fene

El joven músico fenés en la presentación del vídeo clip

Fene tiene una nueva estrella musical y, además, de un estilo tradicional. Los éxitos del joven Gael Ares, ganador de la octava edición del concurso ‘Quero cantar’ de la Diputación, han hecho que se haya elegido el Museo do Humor de su localidad para la presentación del videoclip que se hizo con el galardón provincial.

Así, con la presencia de la alcaldesa, Sandra Permuy, de la diputada provincial Cristina García, del comisario del certamen, Tono Formoso, y del responsable industrial de Navantia, donde se grabó la obra, entre otras autoridades, además de numeroso público, se dio a conocer esta pieza oficialmente, que ahora puede verse en youtube.

‘Bule-bule’ es el título de obra que triunfó en el certamen ‘Quero cantar’.

Gael recordó la diversión, el respeto, el compañerismo entre los participantes y la emoción de actuar delante de un gran público y, como ya había estado en una edición previa como jurado, fue cuando decidió que al año siguiente discurriría una pieza para subir también al escenario del Teatro Colón. Precisamente la gratificación por haber estado en el jurado fue empleada para comprar el software musical con el que prepararía la pieza que lo llevaría al triunfo en la octava edición del concurso.

O pequeno músico Gael Ares pasa de actuar no teatro Colón ao Museo do Humor de Fene en horario de sesión vermú Más información

Como ganador en la categoría infantil, Gael Ares fue premiado, además de con material musical y productos culturales en gallego por valor de 1.500 euros, con la grabación de la maqueta en estudio profesional y con la filmación de un videoclip de la canción ganadora presentada al concurso. De este modo, su pieza ‘Bule-bule’, con la que ganó el concurso llega así a la pantalla, en un vídeo que tiene como escenario las instalaciones de Navantia, con las grúas del astillero de fondo de una actuación que cuenta con la colaboración de un grupo de bailadores, niñas y niños de la localidad.