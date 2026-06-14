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Fene

Andaina, baile, comida y concierto en Fene para celebrar los 18 años del programa contra la fatiga oncológica

El evento finalizó con una churrascada en el Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío, donde actuó la banda Os Tabernícolas

Redacción
14/06/2026 20:17
Andaina Por+Vida Fene
La andaina fue la primera actividad de la jornada
Jorge Meis
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La Asociación Por+Vida llevó a cabo este domingo varias actividades para conmemorar el 18º aniversario del programa de educación física contra la fatiga oncológica

Aparte de una andaina, la praza do Alcalde Ramón Souto González albergó la lectura de un manifiesto y una clase de baile. Por último, la jornada concluyó con una churrascada solidaria en el Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío, donde actuó la banda Os Tabernícolas.

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