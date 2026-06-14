Fene
Andaina, baile, comida y concierto en Fene para celebrar los 18 años del programa contra la fatiga oncológica
El evento finalizó con una churrascada en el Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío, donde actuó la banda Os Tabernícolas
La Asociación Por+Vida llevó a cabo este domingo varias actividades para conmemorar el 18º aniversario del programa de educación física contra la fatiga oncológica.
Aparte de una andaina, la praza do Alcalde Ramón Souto González albergó la lectura de un manifiesto y una clase de baile. Por último, la jornada concluyó con una churrascada solidaria en el Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío, donde actuó la banda Os Tabernícolas.