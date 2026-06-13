‘A ferida aberta no 36’, mejor pódcast del Festival de Emisoras Municipais Galegas

Última jornada del festival Cedida

La Asociación de Emisoras Municipales Galegas (Emuga) clausuró este sábado su Festival de Pódcast, celebrado en Fene, con la entrega de premios en diferentes categorías.

‘A ferida aberta no 36’, de Nuria López, recibió el galardón al mejor pódcast, destacando la importancia de recuperación de la memoria histórica. El premio del público por votación popular se otorgó a ‘Sábados no Cruceiro. os retos das cidades sostibles do futuro’ de los profesores de la Universidade da Coruña Joaquín Enríquez, Begoña Álvarez y José Javier Orosa, y la investigadora Andrea Bello.

El jurado decidió que su premio especial fuera para “Boomers a conciencia”, de Pablo Álvarez y Rebeca Ayala.

Pepe Cunha recibió el premio a la trayectoria por su pódcast ‘Ábrete de orellas’.

El premio al mejor guión recayó en ‘O telecuble Romería’, de Elena Marín; el de mejor producción fue para “Sons de Compostela”, de Carlos Cabaleiro; “Onda Torrella”, de Fon Conce y Alicia Tizón (Radio Redondela) recibió el galardón de mejor diseño sonoro, mientras que el mejor host lo llevó Pepe Formoso (Radio Neria) por “Falar sen cancelas”

El Colectivo Piruchela recibió el premio al mejor pódcast conversacional por “Onda Piruchela”, mientras que “O crimen da orca vella”, de Marta Lado, fue premiado como el mejor de ficción sonora.

El Festival de Podcast se cerrará a ritmo de Son d Cantos en el Círculo Cultural de Perlío Más información

Por su parte, ‘Entroido galego’ del IES Antón Losada, resultó elegido el mejor narrativo de no ficción; ‘A caixa negra da Nostromo”, de Fran Cela, Fer Liñares y Francisco Cortez, fue galardonado en el apartado de humor;

‘Un café en Ames’, de Seu Bermúdez, fue el mejor pódcast hecho por mujeres; “Antes de min”, de Carlos Sardiña fue premiado como mejor voz femenina y “Estrelados na estratosfera”, de Víctor Fernández e Iván Pensado, como mejor identidad visual.

Más allá de la entrega de galardones, se celebró una mesa redonda sobre el pódcast en la radio local, en la que debatieron Xosé Cendán, director de Radio Eume–; Germán Estévez, de Radio Allariz; Bernardo Penabade, de Radio Burela; Iván Touris de ‘A xente de Teo’ y Xurxo Estévez, fundador de Radio Piratona.

La celebración contó también con la participación de Nuria López, de ‘A ferida aberta no 36’, Vera Varela, de ‘Mugardos, lugar dos silencios’ y Jorge Salgado, arquitecto del Pazo de Piñeiro.

La IA se trató de la mano de los profesores Óscar Rey y Fina Paulos y ‘Son d Cantos, de Mugardos, puso la nota musical.