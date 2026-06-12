Os muíños de Fene conquistan un premio ‘Somos Rural’ co audiovisual do CEIP Os Casais
O vídeo galardoado, xa en YouTube, é parte dun proxecto de investigación e divulgación do patrimonio local
O CEIP Os Casais de Fene vén de recoller o segundo premio da cuarta edición de ‘Somos Rural’, o certame audiovisual que organiza a Confederación de Anpas Galegas, que xa outorgou a primeira posición a este centro polos traballos arredor do patrimonio indiano na localidade e os hórreos deste territorio. Nesta ocasión elixíronse os muíños como protagonistas, un dos elementos máis representativos da historia do municipio, onde chegaron a funcionar máis de 50 no século XVIII.
Este vídeo forma parte do proxecto educativo desenvolvido ao longo do curso polo alumnado, profesorado e familias. Así, o traballo incluíu outras actividades como unha exposición fotográfica, a construción dunha réplica dun muíño na entrada do colexio, que serviu para comprender o seu funcionamento, e unha visita didáctica ao Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia –Cimix–, no concello de Narón.
Tamén destacou o peche desta programación de reivindicación do patrimonio histórico, cultural e industrial do concello de Fene, celebrado a finais do mes de febreiro. Foi unha xornada aberta ás familias na que se realizaron recreacións da vida labrega tradicional e dúas bisavoas de alumnas do CEIP Os Casais compartiron as súas experiencias vinculadas aos muíños familiares.
Certame
‘Somos Rural’ ten o obxectivo de revalorizar o rural galego a partir do seu patrimonio material ou inmaterial, cun interese particular en que este labor sexa desempeñado por alumnado destes territorios, que son quen conservará no futuro a súa paisaxe, tradicións e cultura.