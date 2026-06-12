Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Patrimonio rural

Os muíños de Fene conquistan un premio ‘Somos Rural’ co audiovisual do CEIP Os Casais

O vídeo galardoado, xa en YouTube, é parte dun proxecto de investigación e divulgación do patrimonio local

Redacción
12/06/2026 18:54
O vídeo titulado ‘Muíños’ pódese localizar na canle de Anpas Galegas
O vídeo titulado ‘Muíños’ pódese localizar na canle de Anpas Galegas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O CEIP Os Casais de Fene vén de recoller o segundo premio da cuarta edición de ‘Somos Rural’, o certame audiovisual que organiza a Confederación de Anpas Galegas, que xa outorgou a primeira posición a este centro polos traballos arredor do patrimonio indiano na localidade e os hórreos deste territorio. Nesta ocasión elixíronse os muíños como protagonistas, un dos elementos máis representativos da historia do municipio, onde chegaron a funcionar máis de 50 no século XVIII

Este vídeo forma parte do proxecto educativo desenvolvido ao longo do curso polo alumnado, profesorado e familias. Así, o traballo incluíu outras actividades como unha exposición fotográfica, a construción dunha réplica dun muíño na entrada do colexio, que serviu para comprender o seu funcionamento, e unha visita didáctica ao Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia –Cimix–, no concello de Narón.

Fotograma dunha das primeiras escenas do traballo, dispoñible na canle de Youtube do proxecto

O vídeo do CEIP Os Casais loita por outro premio máis ‘Somos Rural’ protagonizado por Fene

Más información

Tamén destacou o peche desta programación de reivindicación do patrimonio histórico, cultural e industrial do concello de Fene, celebrado a finais do mes de febreiro. Foi unha xornada aberta ás familias na que se realizaron recreacións da vida labrega tradicional e dúas bisavoas de alumnas do CEIP Os Casais compartiron as súas experiencias vinculadas aos muíños familiares.

Certame

‘Somos Rural’ ten o obxectivo de revalorizar o rural galego a partir do seu patrimonio material ou inmaterial, cun interese particular en que este labor sexa desempeñado por alumnado destes territorios, que son quen conservará no futuro a súa paisaxe, tradicións e cultura.

“Ferrol, máis rural do que pensas” é a proclama dun grupo do Concepción Arenal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620