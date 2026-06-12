La Xornada Literaria do Pote reúne en Maniños a más de una quincena de escritores gallegos

Un total de once autores fueron invitados esta vez a la feria, por la que se pasó la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy Jorge Meis

La tercera edición de la Xornada Literaria do Pote, celebrada este mismo viernes 12 bajo una carpa en Maniños, reunió a más de una quincena de escritores, entre los protagonistas de las distintas actividades y los que participaron en la feria del libro que, un año más, volvió a inaugurar esta propuesta cultural.

Uno de los principales atractivos fue la presentación de Abril Camino de ‘Mulleres que viven xuntas’, Premio Xerais 2025, acompañada de la también escritora María Nieto. Además, se llevaron a cabo otros dos encuentros, entre Rodrigo Costoya y Fran Alonso, y entre Rober Cagiao y Óscar Reboiras, que conversaron sobre la novela negra gallega.

Estos escritores se suman a la lista de 11 autores que pudieron firmar sus últimas obras en la feria del libro: Carmen Alcañiz Lorenzo (‘Morte en Kingston Road’), Sabela Cagiao (‘Gomets’ I, II y III), Teresa Cameselle (‘El próximo verano en Seúl’ y ‘No me llames Cenicienta’), Lydia Chas (‘Cupido, esto es personal’ y ‘Virtualmente perfecto’), Mayte Corbillón (‘La bestia del silencio’, con el pseudónimo de Pluma de Tojo), David Gago Sampedro (‘El diario de Ertélion’, ‘La morgue flotante’ y ‘RESET. Mejoramos seres humanos’, Benjamin Hermida González (‘Gudrød 970. Los Drakkar Ártabros’), María del Pilar Hermosa Rodríguez (‘Las agujas de oro’ y ‘Amir. Hijo del desierto’), Isabel Ramos Breijo (‘El secreto de Andrea’ y ‘Hasta el infinito y más allá’), Magali R. Mátar (‘El Fulgor’ y ‘Zenit’) y John Sullivan (‘El faro de Estela’, ‘Lola, después del faro’ y ‘Nombres de Mujer’).

Esta iniciativa está organizada por la concellería de Cultura de Fene, la asociación O Pote de Maniños y Aetna, con la colaboración de la Asociación Galega de Escritores e Escritoras –AGER - y de Imprenta Sanesteban.