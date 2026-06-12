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Programación

El Festival de Podcast se cerrará a ritmo de Son d Cantos en el Círculo Cultural de Perlío

Tras la jornada inaugural de este mismo viernes 12, la agenda del sábado empezará con la presentación de las 11 emisiones concursantes

Redacción
12/06/2026 20:03
Casino de Perlio jornada de Pódcast
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Daniel Alexandre
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Este sábado 13 termina la segunda edición del Festival de Podcast que organiza la asociación de Emisoras Municipais Galegas –Emuga–, que esta vez atrae al público hasta el Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío. La jornada empezará a las 9.45 horas con la presentación de los once programas concursantes, y también incluirá otras actividades como la charla-coloquio ‘Intelixencia Artificial e sociedade’, moderada por Anxos García Fonte. 

Este evento, que se distingue por sacar provecho de una exitosa forma de comunicación que da una nueva vida a la radio tradicional, fue inaugurado este mismo viernes 12 por la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy. La intervención precedería a dos pódcast dirigidos al público infanil, ‘As crónicas de Centieiras’ y ‘Un colar de contos’, así como a la grabación, ya por la tarde, de la primera emisión de ‘Na selva de Esmelle’.

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Pim Patinho es la autora de esta propuesta basada en la idea de Henrique Sanfiz de utilizar una serie de entrevistas que este periodista le hizo a Begoña Caamaño, la homenajeada el Día das Letras 2026. Las voces de Vicky Sas y Marián Rey dan forma a esta producción dirigida por Eugenia Sanmartín, que mezcla fragmentos de esas conversaciones con las de dos personajes, Ana (profesora) y Antía (alumna).

Toño Casais impartió un taller para hacer pódcast y Actual Comunicación dos charlas sobre buenas prácticas y cómo enfrentarse a crisis reputacionales. Asimismo, entre otras actividades, el colectivo Opaí Teatro presentó el proyecto ‘Dez de marzo’, dirigido por Cristina Mariño, y Brincarmos grabó en vivo un ‘Universo nosso’.

Despedida

El último día se celebrarán dos mesas redondas sobre el pódcast en la radio local y ejemplos dedicados a la memoria, desde las 11.00, y antes del acto de clausura y entrega de premios, previsto para la 13.00, actuará el grupo de cantos de taberna local Son d Cantos.

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