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Diario de Ferrol

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Tradicional con electrónica

O pequeno músico Gael Ares pasa de actuar no teatro Colón ao Museo do Humor de Fene en horario de sesión vermú

Este fenómeno que agora presenta videoclip atrévese con toda a percusión tradicional, ademais de tocar a gaita dende os cinco anos con Dani Bellón

Redacción
11/06/2026 19:25
Gael Ares recollerá o premio este xoves na V Gala DACCultura
Gael Ares recollerá o premio este xoves na V Gala DACCultura
Cedida
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Gael Ares, o músico de Fene que gañou a oitava edición do concurso Quero Cantar na categoría infantil, presentará o videoclip de ‘Bule Bule’ este venres 12, no Museo do Humor, a partir das 12.00 horas. Esta é a peza coa que conquistou ao xurado do concurso que organiza a área de Cultura da Deputación, sobre o emblemático escenario do teatro Colón da Coruña. O encontro incluirá unha conversa co artista e a súa actuación en directo, no que o público poderá achegarse a un pequeno fenómeno que se atreve con calquera instrumento da percusión tradicional, amais da gaita que toca dende os cinco anos, aprendida de Dani Bellón. 

A través do certame de música infantil e xuvenil, os gañadores e gañadoras poden facer uso dun estudio profesional para perfeccionar as pezas presentadas e arranxar outras novas, tal como puido aproveitar Gael Ares, que presentará agora o resultado do seu primeiro videoclip.

Gael Ares recollerá o premio este xoves na V Gala DACCultura

Gael Ares, o artista fenés máis novo, recoñecido na V Gala DACCultura

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O recinto industrial de Navantia serve de escenario para este audiovisual, que captura os guindastres do estaleiro para ambientar unha produción que contou coa colaboración dun grupo de pequenos bailadores.

O artista foi premiado con material musical e produtos culturais en galego por valor de 1.500 euros, coa gravación da maqueta en estudio profesional e a do videoclip.

Artista

Dende ben pequeno podíase supoñer que Gael Ares tiraría por esta arte, xa que os seus xoguetes preferidos eran sempre os instrumentos. Os seus gustos evidencian paixón pola música tradicional galega, que actualmente fusiona con electrónica cun afán experimental, como é o caso de ‘Bule Bule’.

Aínda que o artista gañou o Quero Cantar 2025 con 11 anos, cando tiña catro xa coñeceu a Davide Salvado, quen o subiu ao escenario en distintas ocasións, e con oito comezou a estudar no conservatorio Xan Viaño, onde completou o grao Elemental de contrabaixo.

O fenómeno de Fene, Gael Ares, compite no Quero Cantar coa súa peza tradi-electrónica

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