El PSOE llevará al Parlamento gallego la petición de rehabilitación del IES de Fene

“Martes en loita" en el IES de Fene Cedida

El PSdeG-PSOE elevará al Parlamento gallego, a través de su diputado Aitor Bouza, las reclamaciones del ANPA O Pazo, del IES de Fene, que piden la rehabilitación del centro educativo.

Las madres y padres del alumnado recogieron firmas para reclamar a la Xunta que realice actuaciones urgentes destinadas a mejorar tanto las infraestructuras como los servicios del instituto. Ahora, como explica el diputado, “nós imos coller esta reivindicación e imos trasladar esta cuestión ao Parlamento, esixindo ao señor Rueda que escoite a comunidade educativa e as demandas que lle fan desta ANPA”.

Las demandas se plasmarán a través de una batería de iniciativas en las que se insta a la Xunta a que realice una evaluación técnica integral, que se incorpore con carácter inmediato una partida presupuestaria para acometer las obras necesarias y que se escuche a la comunidad educativa.

La ANPA O Pazo del IES de Fene recoge firmas en demanda de mejoras del centro educativo Más información

Por su parte, la portavoz socialista en el Concello de Fene, María Ares, aseguró ayer que el estado de las instalaciones “é impropio dun centro educativo do século XXI”, al tiempo que recordó que denuncias de la ANPA y del centro ponen de manifiesto problemas de seguridad, accesibilidad y conservación, “que a Xunta non pode seguir ignorando”.

La edila socialista considera que el alumnado, el profesorado y las familias merecen “unhas instalacións dignas e seguras e en condicións adecuadas porque a educación pública tamén se defende investindo nos seus centros”.

Desde el PSOE exigen una respuesta por parte de la Xunta y actuaciones para evitar las condiciones en las que actualmente se encuentra en centro educativo fenés.