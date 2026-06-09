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Fene

Herida una mujer al ser arrollada cuando cruzaba la avenida das Pías en Fene

La víctima, de unos 40 años, fue trasladada al hospital Arquitecto Marcide

Redacción
09/06/2026 13:29
La mujer estuvo consciente en todo momento, pero fue llevada al Marcide por precaución
La mujer estuvo consciente en todo momento, pero fue llevada al Marcide por precaución
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Una mujer de unos 40 años resultó herida en el mañana de este martes en el municipio de Fene al ser arrollada por un vehículo cuando cruzaba los cuatro carriles de la avenida das Pías, confirman desde la Central de Emerxencia del 112 Galicia. 

En concreto, la peatona inició su marcha a la altura del Bar Breamo, donde no hay pasos de cebra que aseguren la maniobra. Así, en torno a las 12.10, un turismo que conducía sentido A Coruña se la llevó por delante, aunque con la fortuna de no causarle heridas de gravedad, en principio.

Un particular alertó a Emergencias y desde el 112 movilizaron a la Guardia Civil de Tráfico, que acudió con dos patrullas —una de Atestados y otra de Motoristas—; a la Policía Local; a Urxencias Sanitarias de Galicia-061; a Protección Civil, y al GES de Mugardos.

La mujer, consciente en todo momento, fue trasladada por la ambulancia al hospital Arquitecto Marcide para ser examinada. La Benemérita, por su parte, se encargó también de la protección de la zona y el reordenamiento del tráfico.

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