El II Festival de Podcast y las III Xornadas Literarias do Pote convierten en núcleo cultural al municipio de Fene

La primera edición del Festival de Podcast se celebró en el mes de noviembre en la ACRD O Pote de Maniños Daniel Alexandre

Abril Camino, ganadora del Premio Xerais 2025, junto a los también escritores Óscar Reboiras, Rober Cabiao, Rodrigo Costoya y Fran Alonso, serán los protagonistas de las III Xornadas Literarias do Pote, en Maniños. Este será el culmen de una agenda de actividades, la de este mismo viernes 12, que empezará por la mañana, en el Círculo Cultural, Deportivo e Recreativo de Perlío, con la segunda edición del Festival de Podcast, que este año volverá a incluir talleres, una mesa redonda y presentaciones, entre las que destaca, ya por la tarde, una de tipo teatral, ‘Na selva de Esmelle. Begoña Caamaño, a releitura dos mitos’. Asimismo, los ganadores de la primera convocatoria, el colectivo Brincarmos, grabarán en vivo su programa ‘Universo Nosso’.

La programación del viernes arrancará con el festival que puso en marcha el año pasado Emisoras Municipais Galegas –Emuga–, con el apoyo del Concello de Fene y la Diputación, que inaugurará la alcaldesa, Sandra Permuy, a las 9.50 horas. A las 10.00 tendrá lugar la primera presentación de podcast, ‘As crónicas de Centieiras’, a cargo de alumnado de Infantil y Primaria de ese mismo colegio de la localidad, y a las 10.30, ‘Un colar de contos’, con Isabel Freire.

Estrenará los talleres Toño Casais, director de Radio Neria, actor de Talía Teatro y presentador en Radio Galega, con la propuesta ‘Facemos un podcast?’ (11.00 horas), y continuarán con otros dos, de la mano de Actual Comunicación: en primer lugar, Silvia Alende se ocupará de ‘Decálogo de boas prácticas para construción da identidade dun podcast na rede’ (12.00); y después, Laura López conducirá ‘A un clic do hate: como facer fronte a crises reputacionais, polémicas e comunidade’ (13.15).

O colectivo Brincarmos gaña o primeiro Festival de Podcast de Galicia co “Universo nosso” Más información

Tras la comida, a las 16.00, está previsto teatralizar la producción que rinde tributo a Begoña Caamaño, escritora y periodista con una destacada trayectoria como locutora radiofónica, que este año fue homenajeada por el Día das Letras Galegas. Esta propuesta, con guion de Pim Patinho, dirigida por Eugenia Sanmartín e interpretada por Vicky Sas y Marián Rei, precederá a la grabación del podcast ‘Universo Nosso’, a las 16.45 horas, que se distingue por estar conducido por niños y niñas del colectivo de familias Brincarmos.

Para terminar la tarde del II Festival de Podcast, a partir de las 17.30 se dará protagonismo al asunto lingüístico en las redes sociales y en los nuevos medios, a través de la mesa redonda denominada ‘O galego nas RRSS e a comunicación dixital’. En este debate se hará partícipe a las radios comunitarias como Cuac FM, con la intervención de Mariano Fernández, y Rádio Filispim, con Joaquín Enríquez y Antonio Orizales. Junto a ellos también se sentarán a conversar Fran da Lobeira (Obradoiro Dixital Galego), Rafael Alcalde (Mastodon.gal) e Uxío Broullón (Podgalego). Los más de 15 proyectos premiados se darán a conocer el sábado 13, incluyendo el galardón que se consigue por votación popular, en las redes sociales de Emuga.

Feria literaria

Las Xornadas Literarias que organiza el Concello de Fene con la ACRD O Pote de Maniños y Aetna, empezarán a las 18.00 horas con la inauguración y feria del libro, que ofrecerá puntos de venta y firmas de ejemplares de la mano de autores y autoras de Ferrolterra.

En una carpa instalada en los alrededores de O Pote, a partir de las 19.00, tendrá lugar el coloquio ‘Novela negra na Galiza’, con Rober Cagiao (‘A Dama de Amboto’) y Óscar Reboiras (‘A agonía das folerpas’). Después, Abril Camino presentará ‘Mulleres que viven xuntas’, junto a María Nieto, y para terminar se mantendrá una charla con Rodrigo Costoya (‘Fillos de Gael’) y Fran Alonso (‘Cáncara’).