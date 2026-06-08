Fene albergará la presentación de la décima revista Follas Novas de Estudos Rosalianos

La presentación de la revista comenzará a las 19.00 horas Jorge Meis

La Casa da Cultura de Fene ha sido el lugar elegido para celebrar mañana la presentación de la décima revista Follas Novas de Estudos Rosalianos. En esta ocasión, la publicación fundada en Padrón recopilará diferentes tipos de artículos relacionados con la escritora Rosalía de Castro. Concretamente, el nuevo número abordará temas como su presencia en películas, la monumentalización de su sepulcro o el imaginario vampírico en su obra.

En cuanto a colaboraciones, la última edición cuenta con una gran variedad de autores, tales como Aurora López y Andrés Pociña, de la Universidad de Granada y Nuria Godón, de la Florida Atlantic University, así como investigadores independientes en el caso de Xurxo Martínez o Christian Switek, entre otros.

Más allá de estas aportaciones, el acto programado en la localidad a las 19.00 horas contará con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, la miembro del consejo de redacción de la revista, Pilar García Negro, y uno de sus últimos colaboradores, Diego Rodríguez.