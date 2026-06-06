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Fene

La ANPA O Pazo del IES de Fene recoge firmas en demanda de mejoras del centro educativo

No descarta llevar a cabo otras medidas de presión

Redacción
06/06/2026 22:28
Segundo “Martes en loita”, a semana pasada no IES de Fene
 “Martes en loita”, en el IES de Fene
Cedida
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Desde la ANPA O Pazo, del IES de Fene, han comenzado este mes una recogida de firmas para reclamar a la Xunta de Galicia una solución al deterioro de las instalaciones del instituto del municipio. 

Los padres y madres informan de que se puede plasmar la ayuda con una rúbrica en la AVV de Barallobre, CPS San Valentín, panadería y farmacia de San Valentín, imprenta San Esteban, Caprica Cómics e Xogos, entre otras entidades y establecementos colaboradores.

Tal y como se refleja en el escrito al que se adjuntan las firmas, la comunidad educativa lleva años conviviendo con unas instalaciones que incluyen “fendas no chan e nas columnas, filtracións nas aulas, tellas rotas e vexetación no tellado, gretas na fachada, canalóns deteriorados, entre outros problemas que, lonxe de solucionarse, continúan agravándose co paso do tempo”.

Reclaman además el cierre de una de las pistas para poder hacer uso del espacio exterior cuando llueva o la ampliación de talleres en el caso de FP.

La ANPA avanza ya que se realizarán otro tipo de actuaciones reivindicativas por unas condiciones dignas

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