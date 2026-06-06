El PSOE fenés se interesa por la pasarela de Perlío, el SAF y la prevención de incendios

Una sesión plenaria en Fene Cedida

El grupo municipal socialista de Fene apuntó la necesidad de construir una pasarela peatonal sobre las vías del tren entre Marqués de Figueroa y O Cruceiro, en Perlío, un proyecto para el que se requiere un convenio con Fomento y que, aunque se anunció en varias ocasiones que estaba desbloqueado, desde el PSOE apuntan que no se han producido avances visibles.

Esta cuestión fue planteada en el último pleno, en el que los socialistas también se refirieron a la prevención de incendios, trasladando que el Concello no debe limitarse a publicar bandos sobre la necesidad de limpieza de las parcelas, sino que tienen que desarrollar una campaña informativa que permita resolver dudas y facilitar el cumplimiento de estas obligaciones del ciudadano.

El PSOE fenés manifestó, asimismo, su preocupación por el Servizo de Axuda no Fogar que, aseguran, continúa registrando problemas relacionados con los cambios de horario, rotación del personal y falta de estabilidad que han sido plasmados en quejas en el registro municipal del Concello.