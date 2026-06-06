El pósito de Barallobre participa por primera vez en la feria Salimat

Jorge López, patrón mayor de Barallobre Jorge Meis

La Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre participa estos días, por primera vez, en Salimat Abanca 2026, la feria de alimentación que se celebra en Silleda, con el objetivo de “dar a conocer la calidad de los productos pesqueros y marisqueros de la ría y abrir nuevas oportunidades de comercialización para el sector”.

El patrón mayor del pósito, Jorge López, explica que se trata de un “escaparate magnífico” ante “profesionales de la distribución, la hostelería y la industria alimentaria procedentes de distintos puntos de España y del extranjero”.

Como suele ser habitual en este tipo de citas, la participación de Barallobre en Salimat es posible gracias a un proyecto que financia del GALP Golfo Ártabro Norte.

Durante los días de feria –hasta mañana domingo– la cofradía presentará las características de los productos extraídos por los profesionales de la ría y pondrá en valor aspectos como “la calidad, la frescura, la sostenibilidad y la tradición pesquera vinculada al territorio”.

“Esta es nuestra primera participación en Salimat”, apunta López, “y acudimos con mucha ilusión. Confiamos en que sea una experiencia fructífera para mostrar el potencial de nuestros productos y abrir puertas a futuras oportunidades”.