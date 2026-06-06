El colegio fenés Os Casais, premiado por la promoción del cooperativismo y de la economía social
Recibió un accésit en la categoría de 3º y 4º de Primaria
Los cursos de tercero y cuarto de Primaria del CEIP plurilingüe Os Casais de Fene han sido premiados en el certamen de Cooperativismo no ensino, una iniciativa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destinada a promover entre el alumnado los valores y principios del cooperativismo y de la economía social.
La convocatoria tiene como objetivo fomentar entre la comunidad educativa valores como la colaboración, la participación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el emprendimiento colectivo.
El centro de la comarca ha recibido el accésit de este galardón, en la categoría de 3º y 4º de Primaria, por su trabajo ‘Cooperando por un patio feliz’.
El concurso incluye diferentes modalidades dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, así como a los estudiantes de FP y de las Enseñanzas de Régimen Especial. Los premios están dotados con cuantías que oscilan entre los 1.500 y los 4.500 euros, según la modalidad.
Los centros galardonados este año pertenecen a los concellos de Moaña, Barreiros, Sanxenxo, Vigo y A Coruña, además del galardón que se llevó el CEIP de Fene.