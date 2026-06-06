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Fene

El colegio fenés Os Casais, premiado por la promoción del cooperativismo y de la economía social

Recibió un accésit en la categoría de 3º y 4º de Primaria

Redacción
06/06/2026 22:24
CEIP Os Casais de Fene, visita de la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel
Imagen de archivo de una visita de la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel al centro
Cedida
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Los cursos de tercero y cuarto de Primaria del CEIP plurilingüe Os Casais de Fene han sido premiados en el certamen de Cooperativismo no ensino, una iniciativa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destinada a promover entre el alumnado los valores y principios del cooperativismo y de la economía social. 

La convocatoria tiene como objetivo fomentar entre la comunidad educativa valores como la colaboración, la participación, la solidaridad, la responsabilidad compartida y el emprendimiento colectivo.

El centro de la comarca ha recibido el accésit de este galardón, en la categoría de 3º y 4º de Primaria, por su trabajo ‘Cooperando por un patio feliz’.

Fotograma dunha das primeiras escenas do traballo, dispoñible na canle de Youtube do proxecto

O vídeo do CEIP Os Casais loita por outro premio máis ‘Somos Rural’ protagonizado por Fene

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El concurso incluye diferentes modalidades dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, así como a los estudiantes de FP y de las Enseñanzas de Régimen Especial. Los premios están dotados con cuantías que oscilan entre los 1.500 y los 4.500 euros, según la modalidad.

Foto de familia con los escolares de Os Casais

El ‘Pasaporte solidario’ de la Xunta, en el colegio Os Casais de Fene

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Los centros galardonados este año pertenecen a los concellos de Moaña, Barreiros, Sanxenxo, Vigo y A Coruña, además del galardón que se llevó el CEIP de Fene.

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