Ampliación de la red de saneamiento y pavimentación en varias zonas de Fene

Visita de la alcaldesa a la zona de actuación Cedida

Dos nuevas licitaciones del Concello de Fene permitirán mejoras las infraestructuras municipales en la zona de Cornide, en la parroquia de Maniños, y en Perlío.

La inversión supera los 190.000 euros e implica la ampliación de la red de saneamiento y la mejora de la seguridad vial y conservación del espacio público.

La primera de las actuaciones corresponde a las obras de saneamiento y pavimentación en Cornide, en Maniños, con un presupuesto base de licitación de 100.312,91 euros. Esta intervención permitirá dar respuesta a una demanda histórica, ya que existe un grupo de viviendas que actualmente carece de servicio de saneamiento. El proyecto contempla la ejecución de un colector secundario que recogerá las aguas residuales en el extremo sur de la zona para conectarlas con la red principal de la calle Forno.

La segunda actuación supone la construcción de un muro de contención en calle Río Cádavo, en Perlío, con un presupuesto base de licitación de 90.320,55 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 24 en la Plataforma de Contratación del Sector Público.