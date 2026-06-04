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Fene

El Concello de Fene destinará 30.000 euros en ayudas para los eventos del FeneRock, el Felicia Pop y el Perla Mural

De ese montante, 11.000 serán para el FeneRock y el Felicia Pop, y 8.000 para el Perla Mural

Redacción
04/06/2026 20:19
Fenerock 2024
Los festivales percibirán por adelantado más de la mitad de las ayudas previstas
Jorge Meis
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La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, el concejal de Cultura, Justo Ardá y la edila de Promoción Económica, Ángeles Coira, se reunieron con los representantes de los tres festivales de la localidad para firmar los convenios de colaboración para este año.Tanto el FeneRock como el Felicia Pop y el Perla Mural Fest recibirán por anticipado el 70% de las ayudas: los dos primeros obtendrán 11.000 euros, mientras que el último percibirá 8.000.

Carlangas, Rufus T. Firefly, Melon Diesel y Tu Otra Bonita estarán en el Perla Mural Fest

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