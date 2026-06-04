El Concello de Fene destinará 30.000 euros en ayudas para los eventos del FeneRock, el Felicia Pop y el Perla Mural

Los festivales percibirán por adelantado más de la mitad de las ayudas previstas Jorge Meis

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, el concejal de Cultura, Justo Ardá y la edila de Promoción Económica, Ángeles Coira, se reunieron con los representantes de los tres festivales de la localidad para firmar los convenios de colaboración para este año.Tanto el FeneRock como el Felicia Pop y el Perla Mural Fest recibirán por anticipado el 70% de las ayudas: los dos primeros obtendrán 11.000 euros, mientras que el último percibirá 8.000.