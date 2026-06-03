El PP de Fene propone un nuevo reglamento para actualizar las bonificaciones sociales actuales

Los populares feneses creen que los requisitos se han quedado “obsoletos” Jorge Meis

El Partido Popular de Fene ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una moción para solicitar la creación de un reglamento general de gradación social de las tasas municipales. El objetivo de esta petición es doble, pues busca tanto actualizar como unificar los criterios reguladores de las bonificaciones sociales.

Según un comunicado, la formación pretende acabar con la “dispersión normativa” entre diferentes ordenanzas fiscales y revisar criterios que, a su parecer, han quedado “obsoletos”. Desde la agrupación ponen de ejemplo la exclusión automática por tener un vehículo en el domicilio familiar. Para los populares se trata de un requisito que “puede impedir el acceso a ayudas independientemente del valor del coche, su antigüedad o la necesidad del mismo para desplazamientos laborales, sanitarios o cotidianos”.

Por ello, el partido propondrá en el Concello una normativa que evite contradicciones, refuerce la seguridad jurídica y aplique modelos basados en factores como la vulnerabilidad social y la renta para garantizar un sistema más justo en la localidad fenesa.