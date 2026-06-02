Policía Nacional y Local buscan a un ‘okupa’ que le cortó la oreja a otro hombre en Sillobre

La víctima fue trasladada de urgencia al CHUF para someterse a cirujía E.C.

Efectivos de la Policía Nacional y Local están a la búsqueda de un hombre, residente en la parroquia fenesa de Sillobre, que se dio a la fuga tras cortarle la oreja a un hombre. Tal y como relataron a este Diario fuentes cercanas al caso, el incidente se registró ayer lunes, cuando el ahora escapado comenzó a deambular por la zona portando una gran hoz en la mano.

Varios vídeos del suceso que circulan por las redes muestran al individuo en un evidente estado de agitación, interrumpiendo la circulación y gritando y amenazando a los múltiples conductores que transitaban por la parroquia en ese momento. Así, como detallaron estas fuentes, el periplo concluyó con la mencionada agresión, que tuvo lugar frente a una farmacia de la avenida Doutor Sixto Martín.

El agresor, según parece, atacó a la víctima –un vecino de A Capela que no conocía de nada– sin mediar palabra, cercenándole la oreja con el instrumento agrícola. De este modo, un particular alertó del suceso a la Policía, mientras que el primero se dio a la fuga. El herido, por su parte, fue trasladado de urgencia al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), donde fue ingresado para someterse a cirugía para reimplantarle el miembro cercenado.

En cuanto al atacante, al parecer vive de ‘okupa’ en una vivienda de la zona, si bien en estos momentos se encuentra en paradero desconocido. Según detallaron las fuentes consultadas, sobre una docena de agentes de ambos cuerpos de seguridad han establecido un dispositivo en las inmediaciones del inmueble para tratar de localizar al agresor. De igual modo, presuntamente se encuentran a la espera de obtener la autorización judicial para acceder al domicilio –donde supuestamente viven otras personas en similares condiciones– de cara a identificar y aprehender a este sujeto.