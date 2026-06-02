Carlangas, Rufus T. Firefly, Melon Diesel y Tu Otra Bonita estarán en el Perla Mural Fest

El mural 'As Mouras' del Perla Mural fest fue elegido como el mejor del mundo Cedida

El Perla Mural Fest cierra su cartel definitivo de conciertos para la cuarta edición del festival, que se desarrollará ente el 26 y el 28 de junio en Fene.

Aunque en las últimas semanas ya se habían ido aportando píldoras del contenido musical de esta convocatoria, fue ayer cuando se dio a conocer el contenido en su totalidad. De este modo, la iniciativa se consolida con una de las programaciones musicales más ambiciosas desde que se puso en marcha el festival de arte urbano, incluyendo desde destacados nombres del panorama estatal hasta propuestas gallegas emergentes y consolidadas.

Encabezando el cartel figura Carlangas, que supone una de las figuras más reconocidas de la música independiente española tras su exitosa etapa al frente de Novedades Carminha; Rufus T. Firefly, una de las bandas más respetadas del rock psicodélico y alternativo nacional; Melon Diesel, grupo de referencia del pop-rock estatal que continúa reuniendo a miles de seguidores en cada actuación; y Tu Otra Bonita, formación madrileña que ha logrado consolidarse gracias a su mezcla de pop, rumba y sonidos mestizos.

El cartel también contará con la presencia del cantautor gallego Luis Fercán, una de las voces más destacadas de la canción de autor actual, así como de True Mountains, Battosai, Los Tigres del Cañotas, Zavala & Atalaias de Caión, Innsbruck, DJR4Tibrón, Daft Punk Vibes y Los Jinetes del Trópico.

Además, el festival incorpora este año a los gallegos Festicultores Troupe, que ofrecerán un concierto gratuito abierto a todo el público gracias a la colaboración del Concello de Fene y la Rede Cultural de la Deputación da Coruña, reforzando así el carácter popular y accesible del evento.

Aunque con este cartel pueda parecer que el Perla Mural Fest es un festival musical, el origen y epicentro de la programación radica en el arte urbano, en el que los muros de edificios del municipio fenés se convierten en lienzos para destacados artistas, que han cosechado incluso gracias a sus obras de este festival premios a los mejores murales del mundo.

Durante toda la semana, Fene volverá a convertirse en un gran espacio de creación artística y convivencia cultural, con actividades para todos los públicos. Entre las propuestas ya confirmadas destacan la realización de nuevos murales de gran formato, un mural participativo, la apertura de un mercado artesanal, la puesta a disposición de una de acampada gratuita, un área para campers, food trucks, caricaturas y diversas actividades complementarias que la organización concretará en los próximos días.

Carlangas y Tu Otra Bonita se incorporan al cartel del Perla Mural Fest del próximo junio Más información

Desde la organización destacan que el cartel de 2026 refleja la filosofía del festival: “combinar música, arte y territorio en una propuesta cultural única, accesible y con identidad propia”. Asimismo, agradecen el apoyo de las instituciones, patrocinadores, colaboradores y del público, cuyo respaldo ha permitido que el Perla Mural Fest continúe creciendo edición tras edición.

Los abonos para el fin de semana de conciertos continúan disponibles a través de la web oficial del festival, mientras que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre los artistas muralistas invitados y el resto de las actividades.