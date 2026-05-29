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Fene

Sorprendido un joven en patinete por el túnel de O Sartego, en la AP-9

Ocurrió en la noche del pasado miércoles y fue grabado desde un coche

Redacción
29/05/2026 07:53
Imagen de archivo del túnel de O Sartego
Jorge Meis
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Un joven fue sorprendido durante la noche del pasado miércoles, día 27, circulando con un patinete eléctrico por el interior del túnel de O Sartego, entre los municipios de Neda y Fene. 

El incidente, del que se tiene constancia gracias a la grabación de un usuario de la autopista AP-9, se registró en torno a las 22.30 horas. Por el momento se desconoce por dónde accedió y posteriormente salió del vial.

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