Sorprendido un joven en patinete por el túnel de O Sartego, en la AP-9

Imagen de archivo del túnel de O Sartego Jorge Meis

Un joven fue sorprendido durante la noche del pasado miércoles, día 27, circulando con un patinete eléctrico por el interior del túnel de O Sartego, entre los municipios de Neda y Fene.

El incidente, del que se tiene constancia gracias a la grabación de un usuario de la autopista AP-9, se registró en torno a las 22.30 horas. Por el momento se desconoce por dónde accedió y posteriormente salió del vial.