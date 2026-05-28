El 061 asiste a un conductor accidentado después de golpear la trasera de un camión en Fene

El accidente se registró tras el viaducto de Vilanova, que precede al túnel de O Sartego AEIG

Los servicios sanitarios tuvieron que atender este jueves al conductor de un turismo que resultó herido leve tras chocar contra la parte trasera de un camión en plena marcha en el municipio de Fene. Tal y como señalaron tanto el Grupo de Emerxencias Supramunicial (GES) de Mugardos como la central Axega-112, el accidente tuvo lugar pocos minutos después de las 15.30 horas a la altura del punto kilométrico 28 de la autopista AP-9, poco antes del viaducto de Vilanova, que precede al túnel de O Sartego, y el de Magalofes.

La colisión, detallaron, se produjo cuando el afectado golpeó, posiblemente durante una maniobra de adelantamiento, la defensa del vehículo pesado, dando varios giros en redondo –aunque sin llegar a volcar– hasta terminar en la cuneta. Así se lo trasladó un testigo presencial al 112, que solicitó asistencia médica para el conductor, dado que no sabía si había resultado herido.

De este modo, hasta el punto se trasladaron una ambulancia del Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y una dotación del bomberos del GES de Mugardos. No obstante, como señalaron estos últimos, a su llegada al lugar constataron que finalmente no era necesaria la excarcelación del accidentado –se les movilizó por precaución–, por lo que retornaron a base.

En cuanto a los agentes del Instituto Armado, regularon el tráfico mientras el 061 atendía al herido y durante la retirada del vehículo de la vía. Asimismo, la central autonómica señaló que no tiene constancia de que se trasladase al hombre al centro hospitalario de referencia.