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Fene

Fene renueva su señalización vial para mejorar la seguridad 

Las tareas implican el pintado de plazas de estacionamiento y zonas amarillas

Redacción
27/05/2026 17:32
Operarios en los trabajos frente a la casa consistorial
Operarios en los trabajos frente a la casa consistorial
Concello
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El Consistorio fenés ha iniciado las tareas para repintar la señalización horizontal en la parroquia de Fene. Las labores incluyen actuaciones en los pasos de peatones, plazas de aparcamiento, zonas amarillas, marcas viales así como otros elementos “que co paso do tempo sufriron desgaste debido ao uso continuado e ás condicións meteorolóxicas”, expone el ejecutivo que dirige Sandra Permuy, incidiendo en que el objetivo de estas actuaciones es mejorar la visibilidad de la señalización y reforzar la seguridad, tanto para peatones como para conductores.

El edil responsable del departamento de Servizos, Adán Chao, señala que “estes traballos forman parte dun plan progresivo de mellora que continuará nas distintas parroquias do municipio”. El Ayuntamiento solicita la comprensión de vecinos y vecinas por las posibles molestias que pueda acarrear la ejecución de estos trabajos.

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En otro orden de cosas, los Servizos Sociais del Concello, así como los del Consistorio de Neda, organizan una jornada informativa dirigida a familias, entidades sociales y Anpas para sensibilizar sobre diferentes cuestiones. En la charla, que tendrá lugar el 11 de junio en la Casa da Cultura fenesa, se abordarán los distintos tipos de bebidas (energéticas, azucaradas y alcohólicas) o la diferencia entre tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores.

El número de plazas disponibles está limitado a 30 y las personas interesadas en asistir pueden anotarse hasta el lunes día 8, enviando un correo a la dirección servizos.sociais@fene.gal o llamando a los número de teléfono 981 342 607 o 981 492 706.

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