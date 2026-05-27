Fene renueva su señalización vial para mejorar la seguridad 

Operarios en los trabajos frente a la casa consistorial Concello

El Consistorio fenés ha iniciado las tareas para repintar la señalización horizontal en la parroquia de Fene. Las labores incluyen actuaciones en los pasos de peatones, plazas de aparcamiento, zonas amarillas, marcas viales así como otros elementos “que co paso do tempo sufriron desgaste debido ao uso continuado e ás condicións meteorolóxicas”, expone el ejecutivo que dirige Sandra Permuy, incidiendo en que el objetivo de estas actuaciones es mejorar la visibilidad de la señalización y reforzar la seguridad, tanto para peatones como para conductores.

El edil responsable del departamento de Servizos, Adán Chao, señala que “estes traballos forman parte dun plan progresivo de mellora que continuará nas distintas parroquias do municipio”. El Ayuntamiento solicita la comprensión de vecinos y vecinas por las posibles molestias que pueda acarrear la ejecución de estos trabajos.