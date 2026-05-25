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Fene

La piscina de Fene permanecerá cerrada, al menos dos semanas, por una nueva avería

El problema en la caldera se suma a otro reciente el pasado día 8

Redacción
25/05/2026 18:36
Exterior de las instalaciones fenesas
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El Ayuntamiento de Fene comunicaba este lunes a las personas usuarias de la piscina municipal de Centieiras que las instalaciones permanecerán parcialmente cerradas “por mor dunha avería” durante al menos dos semanas.

Este cierre se suma a otro vivido recientemente, el del pasado viernes día 8, derivado de un problema en la caldera, máquina que según fuentes municipales ha vuelto a provocar la inutilización de la zona de agua y las duchas de los vestuarios.

Imagen de archivo de las instalaciones municipales

Cerrados el vaso y las duchas de la piscina de Fene por una avería en la caldera

Más información

Lamentamos os inconvintes causados e agradecemos a súa comprensión e colaboración. Traballamos para solucionar a avaría o antes posible”, indicaba ayer el Concello fenés, remarcando que las actividades dirigidas en la zona del gimnasio, así como pilates, podrán seguir desarrollándose con normalidad.

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