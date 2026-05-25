Circo entre libros na biblioteca municipal de Fene para non deixar de celebrar as Letras Galegas
Malabares, equilibrios, contos e humor mistúranse neste espectáculo, con entrada libre
O Concello de Fene propón ao público familiar achegarse este xoves 28, a partir das 18.00 horas, á biblioteca municipal Xosemaría Pérez Parallé para presenciar o espectáculo do actor, malabarista, clown, docente e narrador oral Dani Blanco. Esta proposta inclúese dentro da programación con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta localidade comezou a celebrarse a semana pasada coa inauguración dunha mostra bibliográfica dedicada a Begoña Caamaño, a escritora e xornalista homenaxeada este ano pola RAG.
A proposta que achegará Dani Blanco á biblioteca fenesa mestura varias das disciplinas nas que se especializou este artista, como son os malabares con pelotas e os números de equilibrismo, que van casando con distintos contos aos que se lle van engadindo doses de humor.
Dani Blanco fundou a compañía de improvisación Themomento impro e no 2003 Assircópatas, coa que puido levar distintas propostas por numerosos países, ademais de integrarse no colectivo circense Muu e no de teatro Diáspora escena. As persoas interesadas en asistir a este espectáculo poderán facelo con entrada libre e de balde até completar a capacidade do espazo.