Perlío "abre la veda" y celebra desde este viernes la Festa dos Santos

Un momento de la sesión vermú del pasado año Daniel Alexandre

La parroquia fenesa de Perlío se entrega desde hoy a la celebración de la Festa dos Santos, que comenzará esta misma noche con una verbena a cargo de la orquesta Cinema.

La jornada de mañana sábado arrancará con el pasacalles del grupo de gaitas Os Feneses y continuará con una sesión vermú a cargo del grupo Dilema.

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Ya por la tarde, entre las 17.00 y las 22.00, las calles del barrio se llenarán de ritmo gracias a la batucada Badabum Sorpresa, que precederá a la sesión nocturna protagonizada por Panamá Band junto a Dilema.

Las alboradas y los pasacalles volverán en la última jornada de celebración, la del domingo, en la que tendrá lugara una función religiosa con procesión a partir de las 12.30 horas. La música llegará después de la mano del Grupo Pasión, dejando la tarde reservada a la tradicional Festa do Neno.