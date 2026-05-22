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Fene

Perlío "abre la veda" y celebra desde este viernes la Festa dos Santos

El domingo tendrá lugar, a partir de las 12.30, la función religiosa y posterior procesión

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
22/05/2026 12:05
Un momento de la sesión vermú del pasado año
Un momento de la sesión vermú del pasado año
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La parroquia fenesa de Perlío se entrega desde hoy a la celebración de la Festa dos Santos, que comenzará esta misma noche con una verbena a cargo de la orquesta Cinema.

La jornada de mañana sábado arrancará con el pasacalles del grupo de gaitas Os Feneses y continuará con una sesión vermú a cargo del grupo Dilema.

Perlío da el pistoletazo de salida a sus fiestas esta misma noche

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Ya por la tarde, entre las 17.00 y las 22.00, las calles del barrio se llenarán de ritmo gracias a la batucada Badabum Sorpresa, que precederá a la sesión nocturna protagonizada por Panamá Band junto a Dilema.

Las alboradas y los pasacalles volverán en la última jornada de celebración, la del domingo, en la que tendrá lugara una función religiosa con procesión a partir de las 12.30 horas. La música llegará después de la mano del Grupo Pasión, dejando la tarde reservada a la tradicional Festa do Neno.

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