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Fene

Fene avanza en los trabajos de desbroce de las diferentes parroquias

Las tareas, estos días en la zona de Limodre, seguirán próximamente en Sillobre

Redacción
21/05/2026 18:39
Las tareas se acometen estos días en las parroquias de Fene y Limodre
Las tareas se acometen estos días en las parroquias de Fene y Limodre
Concello
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El ejecutivo de Fene avanza en su planificación anual de mantenimiento y conservación de vías y espacios públicos con actuaciones de desbroce y limpieza en las parroquias de Perlío, Magalofes, Barallobre y Maniños.

Los operarios trabajan estos días en las de Limodre y Fene, quedando pendientes de ejecutar intervenciones en Sillobre. Las tareas se realizan mediante el desbroce mecánico con tractor, complementándose con repasos manuales “co obxectivo de garantir a correcta limpa”.

El edil de Servizos, Adán Chao, aseveró que “estas actuacións forman parte do traballo continuado que se realiza ao longo do ano para garantir unhas condicións axeitadas de seguridade e conservación nos viais e espazos públicos”.

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