Carlangas y Tu Otra Bonita se incorporan al cartel del Perla Mural Fest del próximo junio

Carlangas es el proyecto en solitario de Carlos Pereiro tras dejar Novedades Carminha Cedida

El festival Perla Mural Fest, que se celebrará entre el 22 y el 28 de junio en Fene, acaba de confirmar dos nuevas incorporaciones a su cartel: Carlangas y Tu Otra Bonita.

Estas dos propuestas se suman, en el apartado musical, a las que ya se habían adelantado, empezando por Rufus T Firefly y siguiendo por Melón Diesel, Luis Fercán, True Mountains, Battosai, Los Trigres del Cañotas, Zavala & Atalaias de Caión, DJR4Tibrón y Daft Punk Vibes.

Carlos Pereiro, el hombre detrás de Carlangas, aterrizó en el panorama gallego y estatal capitaneando a la recordada formación Novedades Carminha, cuyo guitarrista le acompaña también en su iniciativa en solitario con la que recalará en el proyecto fenés.

Por su parte, la banda madrileña que fusiona pop, rumba, rock y sonidos mestizos es una apuesta segura en lo que a fiesta se refiere, girando por las principales citas de la península.

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Destacan desde la organización del Perla Mural Fest que “estas incorporaciones refuerzan nuestra apuesta por una programación musical diversa y de calidad en un evento que continúa creciendo año tras año”, recordando que la cita aúna conciertos con actividades culturales y su principal reclamo: la pintura mural de grandes dimensiones, con creaciones que han logrado reconocimiento a nivel internacional.

A un mes de que los esprais empiecen a pintar las paredes del municipio fenés, los abonos de los conciertos ya están disponibles, a precio reducido, en la web oficial del evento.