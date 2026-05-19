Nueva vida para la antigua Rubber de Fene de la mano de Glekom

La antigua fábrica de neumáticos funcionó hasta el año 2000 Cedida

Desde que en el año 2000 cerró sus puertas, con el despido de los últimos trabajadores, la empresa Rubber, en el concello de Fene, dedicada durante ocho años al recauchutado de neumáticos, la nave que ocupaba se encontraba totalmente abandonada.

Será ahora, gracias a la empresa Glekom, especializada en diseño y fabricación de carpintería metálica para la edificación, cuando resucite y, además, de forma inmediata, ya que el pasado 7 de mayo conseguía la licencia municipal para iniciar la recuperación de la antigua fábrica.

La compañía cuenta además con todas las autorizaciones sectoriales y permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y culmina, de este modo, la fase técnica y administrativa.

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Las obras de este espacio comenzarán este jueves, 21 de mayo, y, como explica la propia empresa, permitirán transformar el complejo en el futuro Centro Industrial Glekom, un espacio orientado a la producción industrial para la envolvente arquitectónica.

Trabajos de reforma

La actuación aprobada por el Concello de Fene permitirá la recuperación de la infraestructura existente y la reutilización de suelo ya transformado, apostando por un modelo, como se destaca desde la firma, “de reindustrialización contemporánea y vinculado al desarrollo tecnológico”.

El futuro Centro Industrial Glekom contará con más de 5.000 metros cuadrados de superficie productiva dentro de un ámbito total de 22.000 m².

Las instalaciones funcionarán con energía eléctrica de origen 100% renovable y estarán orientadas a una producción industrial de alta precisión y baja huella ambiental.

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El proyecto integrará capacidad productiva, logística y un área destinada al desarrollo del conocimiento y la investigación aplicada en fachadas, cierres y construcción industrializada. La empresa prevé trasladar sus instalaciones al nuevo centro a finales de este año.

Incorporación laboral

Aunque no se ha concretado el número de trabajadores que tendrá la empresa en su sede de Fene, desde Glekom se indica que, además del impacto económico directo asociado a la puesta en marcha del centro, el proyecto generará empleo cualificado y prevé incorporar progresivamente perfiles profesionales especializados, contribuyendo a reforzar el posicionamiento de Ferrolterra como un polo industrial y tecnológico.

La firma Glekom ha sido reconocida por la Xunta de Galicia como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) en 2021, y apoyada mediante un programa de financiación directa del IGAPE en 2025.

Su especialidad es el diseño y fabricación de soluciones de carpintería metálica, con especial foco en ventanas, fachadas estructurales y sistemas para la construcción industrializada. Así, lleva a cabo desde proyectos de edificación residencial a industrial y pública, tanto en el mercado nacional como internacional.