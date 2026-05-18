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Fene

Abril Camino, ganadora del Xerais 2025, vendrá a Fene el próximo junio

También estarán los autores Óscar Reboiras, Rober Cagiao y Rodrigo Costoya

Redacción
18/05/2026 19:45
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La escritora Abril Camino
Xerais
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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fene, la ACRD O Pote de Maniños y la Asociación Etnográfica da Natureza (Aetna) organizan el próximo 12 de junio la tercera edición de las Xornadas Literarias, una cita que nació “coa vontade de converter o noso concello nun espazo de encontro arredor da cultura, la lectura e da creación literaria de autores e autoras galegos”. 

Contarán con la presencia de Abril Camino, ganadora del Premio Xerais 2025, así como de los autores Óscar Reboiras, Rober Cagiao y Rodrigo Costoya, además del editor Fran Alonso. El evento se celebrará en O Pote, abriendo sus puertas a las 18.00 horas con una feria literaria en colaboración con AGER e Imprenta Sanesteban. 

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