Abril Camino, ganadora del Xerais 2025, vendrá a Fene el próximo junio

La escritora Abril Camino Xerais

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fene, la ACRD O Pote de Maniños y la Asociación Etnográfica da Natureza (Aetna) organizan el próximo 12 de junio la tercera edición de las Xornadas Literarias, una cita que nació “coa vontade de converter o noso concello nun espazo de encontro arredor da cultura, la lectura e da creación literaria de autores e autoras galegos”.

Contarán con la presencia de Abril Camino, ganadora del Premio Xerais 2025, así como de los autores Óscar Reboiras, Rober Cagiao y Rodrigo Costoya, además del editor Fran Alonso. El evento se celebrará en O Pote, abriendo sus puertas a las 18.00 horas con una feria literaria en colaboración con AGER e Imprenta Sanesteban.