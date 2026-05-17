Yoga por Mozambique: Ferrolterra se moviliza para llevar agua potable a comunidades rurales

Encuentro del proyecto con la comunidad de Mozambique en 2023 Sabana Atlántica

El pabellón municipal de Fene se convertirá el próximo 31 de mayo en el epicentro de una movilización solidaria que va nás allá de Ferrolterra. Bajo la organización de la Asociación Sabana Atlántica, la localidad acogerá una jornada de yoga de cuatro horas de duración que busca ayudar a garantizar el acceso al agua potable en zonas rurales de Mozambique.

La iniciativa, que representa el primer evento presencial de esta entidad ferrolana que nació hace apenas un año, busca recaudar los fondos necesarios para rehabilitar dos pozos en la comunidad de Changalane, situada en el distrito de Namaacha, en la provincia de Maputo.

Salud

Silvia Rivas, presidenta de la asociación, explica que la carencia de este recurso afecta a la salud de la población local y, por ende, a su desarrollo. “Si no hay agua potable, los niños se ponen enfermos y no pueden acudir a la escuela. Pasa lo mismo con el emprendimiento y el trabajo. Hay mucho absentismo laboral debido a las enfermedades, además de muertes prematuras”, expone Rivas.

La estrategia de la asociación en Mozambique, en donde colabora en el trabajo de campo con la entidad Associaçao Jovem Ativo, no consiste en la creación de nuevas infraestructuras, sino en rescatar las ya existentes que han caído en el abandono y en formar a los residentes para que, en un futuro, puedan recuperarlas ellos mismos, sin depender de futuras acciones externas. “Las empresas desaparecen. Cobran la subvención, hacen un pozo y no vuelven nunca más”, lamenta.

Para lograr este propósito, cuatro escuelas de yoga de Ferrolterra han decidido unir sus fuerzas y aportar su conocimiento de manera totalmente altruista: Sisiva estudio de Fene, Samsara de Narón, Navaratri de Pontedeume y Centro Cala de Ferrol.

La programación de la jornada, con un coste de diez euros, está diseñada para ofrecer una experiencia completa a los asistentes, con sesiones de yoga dinámico a cargo de María y Rocío, Yin Yoga impartido por Ana y Virginia y una práctica final de Yoga Nidra dirigida por Jorge.

Sesión al aire libre Sisiva Yoga Estudio

La presidenta de Sabana Atlántica destaca que lo que buscan es que la gente se implique “con lo que realmente le nace de dentro, que muchas veces no es a lo que te dedicas, sino más bien a lo que llamas hobby. Esta acción local que se va a hacer en Galicia va a generar un impacto global, en este caso, en Mozambique”.

El número de plazas para este evento –la organización agradece también la colaboración desinteresada de S&J Sonido e Iluminación– asciende a 120 y, por el momento, el número de personas inscritas ronda las 45. “Juntos llevamos agua, salud y esperanza”, remarcan desde Sabana Atlántica.