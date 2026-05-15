Fene comienza el camino para contar con un nuevo PXOM

Pleno extraordinario de Fene Cedida

El Concello de Fene da un paso de gigante hacia el camino de contar con un Plan Xeral de Ordenación Municipal actualizado, con la aprobación plenaria del expediente de contratación del servicio de redacción del nuevo PXOM. Se trata de un avance decisivo para actualizar el planeamiento urbanístico municipal tras más de veinte años de vigencia del actual documento, y que, además, salió adelante por unanimidad.

El nuevo PXOM, como se explicó desde el gobierno fenés, sustituirá al documento urbanístico actualmente en vigor, aprobado definitivamente en el año 2003, y permitirá adaptar el desarrollo urbanístico de Fene a la normativa actual, a los cambios sociales y a las necesidades territoriales, ambientales y residenciales del municipio.

De este modo, la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, destacó la importancia de una aprobación que calificó de “estratéxica para o presente e o futuro do concello” y recordó que es una herramienta fundamental para decidir “como queremos que sexa o Fene das próximas décadas”, un concello que se quiere “máis ordeado, máis sostible, con máis oportunidades para vivir e desenvolver proxectos de vida”, señaló.

Permuy recordó además que la reactivación del PXOM forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno local en este mandato e incidió también en que el nuevo documento deberá responder a los cambios sociales y residenciales producidos en los últimos años.

En este sentido, destacó que el futuro planeamiento incorporará aspectos como la sostenibilidad ambiental, la movilidad, la perspectiva de género o los objetivos de desarrollo sostenible.

“Queremos un Fene pensado para as persoas, máis accesible, máis amable e mellor preparado para afrontar os retos futuros”, explicó la primera edila.

Recordó también que hay mucho esfuerzo técnico y político detrás de este paso y valoró el trabajo y la implicación del concejal Manuel Polo para hacer posible que el proyecto avance.

Este, por su parte, explicó que la aprobación del expediente permite iniciar ya el procedimiento de licitación pública para contratar la redacción del nuevo plan, al tiempo que recordó que el anterior contrato de redacción del PXOM fue resuelto en el año 2024 por mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria, después de que las modificaciones legislativas en materia urbanística, ambiental y cartográfica hicieran inviable continuar con los trabajos iniciados en 2010.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de cuatro años y un presupuesto de 272.435,05 euros.