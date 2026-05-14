Fene aclara el funcionamiento las tasas de abastecimiento y basuras

Casa do Concello de Fene C.G.

El Concello de Fene ha emitido un comunicado para aclarar diversas cuestiones relacionadas con el cobro de las tasas de depuración de aguas residuales y del servicio de tratamiento de basuras “ante as dúbidas trasladadas por parte da veciñanza”.

A este respecto, el ejecutivo que dirige Sandra Permuy remarca que ambas responden a la necesidad “de garantir a sustentabilidade dos servizos públicos e ao cumprimento das obrigas legais vixentes”.

En cuanto a la primera tarifa, el gobierno local recuerda que el cobro se corresponde con la aplicación de una ordenanza fiscal aprobada en 2014 “que até o ano pasado non se estaba aplicando”, a diferencia de lo que acontece desde hace años en las localidades con las que se comparte el servicio –Ares y Mugardos–. El Concello indica que el recibo se emite, a través del departamento de recaudación de la Diputación, de manera trimestral y que, para reducir el impacto de la regularización de los atrasos desde 2021, “estableceuse un cobro que permite fraccionar os pagamentos”.

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Mientras, en cuanto a la tasa de basuras, el Ayuntamiento indica que recientemente se acordó dividir el cobro con el objetivo de facilitar el pago a los vecinos y vecinas, “evitando a carga económica concentrada nun único momento do ano”. A este respecto, los periodos voluntarios para abonarla se establecieron entre el 1 de abril y el 15 de junio, así como del 1 de septiembre al 16 de noviembre.

El ejecutivo fenés incide en que la actualización de este tributo “non responde a unha decisión discrecional do Concello”, sino a la aplicación directa de la normativa estatal y europea que obliga a las administraciones locales a repercutir el coste real del servicio, además de estar vinculada “ao actual modelo baseado na incineración e no vertedoiro empregado por Sogama”. El Consistorio anima a la ciudadanía con dudas a informarse por medio de los canales oficiales.