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Fene

Fene aclara el funcionamiento las tasas de abastecimiento y basuras

El Concello recuerda que se habilitaron mecanismos para minimizar el impacto económico en las familias

Redacción
14/05/2026 19:11
Casa do Concello de Fene
Casa do Concello de Fene
C.G.
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El Concello de Fene ha emitido un comunicado para aclarar diversas cuestiones relacionadas con el cobro de las tasas de depuración de aguas residuales y del servicio de tratamiento de basuras “ante as dúbidas trasladadas por parte da veciñanza”.

A este respecto, el ejecutivo que dirige Sandra Permuy remarca que ambas responden a la necesidad “de garantir a sustentabilidade dos servizos públicos e ao cumprimento das obrigas legais vixentes”.

En cuanto a la primera tarifa, el gobierno local recuerda que el cobro se corresponde con la aplicación de una ordenanza fiscal aprobada en 2014 “que até o ano pasado non se estaba aplicando”, a diferencia de lo que acontece desde hace años en las localidades con las que se comparte el servicio –Ares y Mugardos–. El Concello indica que el recibo se emite, a través del departamento de recaudación de la Diputación, de manera trimestral y que, para reducir el impacto de la regularización de los atrasos desde 2021, “estableceuse un cobro que permite fraccionar os pagamentos”.

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Mientras, en cuanto a la tasa de basuras, el Ayuntamiento indica que recientemente se acordó dividir el cobro con el objetivo de facilitar el pago a los vecinos y vecinas, “evitando a carga económica concentrada nun único momento do ano”. A este respecto, los periodos voluntarios para abonarla se establecieron entre el 1 de abril y el 15 de junio, así como del 1 de septiembre al 16 de noviembre.

El ejecutivo fenés incide en que la actualización de este tributo “non responde a unha decisión discrecional do Concello”, sino a la aplicación directa de la normativa estatal y europea que obliga a las administraciones locales a repercutir el coste real del servicio, además de estar vinculada “ao actual modelo baseado na incineración e no vertedoiro empregado por Sogama”. El Consistorio anima a la ciudadanía con dudas a informarse por medio de los canales oficiales.

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