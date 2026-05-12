Drones para visualizar las estructuras eólicas marinas en Navantia Fene

El uso de drones sirve como inspección final a las jackets Cedida

El Astillero de Navantia Seanergies en Fene ha realizado por primera vez la inspección visual de una estructura eólica marina, mediante el uso de un dron aéreo autónomo, ante una representación de las tres principales Sociedades de clasificación del sector offshore, Bureau Veritas, DNV y Lloyds Register.

Con esta innovación se permitirá, explican desde Navantia, mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, que de momento se hallan en la fase de la inspección final.

Esta novedosa funcionalidad del dron, indican, es el resultado de un proyecto desarrollado en el marco de un acuerdo de colaboración entre Navantia Seanergies y la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), a través de su Grupo de Investigación de Robótica, Visión y Control (GRVC), vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

Durante la jornada, la inspección visual realizada por el dron se fue reflejando en una pantalla situada en una sala del astillero donde los asistentes pudieron observar el detalle de la jacket, estructura elegida para realizar la inspección.

Las imágenes se mostraron tanto en visión normal, como con diferentes niveles de ampliación (hasta zoom x40 óptico y x80 digital), lo que posibilitó la detección y localización precisa de defectos. Asimismo, se comprobó que un zoom x5 equivale a la capacidad visual de un operario experto, conforme a la normativa. Al cierre de la jornada se celebró una puesta en común entre los asistentes con el fin de programar los siguientes pasos.

Visualización en pantalla desde Navantia Cedida

Carla Chawla, directora del Astillero de Navantia Seanergies Fene, destacó que el sistema “aportará una mayor eficiencia y seguridad al proceso de inspección final de unidades offshore de grandes dimensiones con clientes y sociedades de clasificación”.

A este respecto, Maria Antonia Gálvez, responsable de desarrollo de negocio de DNV lo ha calificado de “salto cualitativo y cuantitativo increíble que mejorará la calidad y la seguridad en las inspecciones” mientras que, Javier González, responsable de eólica flotante de Bureau Veritas, que concuerda con la anterior afirmación, ha recalcado además “el ahorro en horas de trabajo de inspectores y operarios”.

Esta colaboración dio continuidad a anteriores proyectos conjuntos entre ambas entidades, como ePark+, centrado en el desarrollo de soluciones para la inspección autónoma en parques eólicos marinos.

En este encuentro también se expusieron los planes de futuro orientados a la capacitación del Astillero de Fene en el uso de esta tecnología, con el objetivo de consolidar su integración progresiva en los procesos de inspección industrial.

La iniciativa contribuye al objetivo de transformación, modernización y digitalización del astillero de Fene, para incrementar la eficiencia de los procesos productivos y reforzar la garantía y la calidad de sus productos y se desarrolla dentro del marco del Navantia Seanergies Coex Green Energies (Centro de Excelencia de Navantia Seanergies), reforzando su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la industria offshore.